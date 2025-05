Katy Perry fotót mutatott magáról a Met-gálán, pedig ott sem volt

A minden évben május első hétfőjén, New Yorkban megrendezett Met-gála a divatvilág egyik legfontosabb eseménye, amit Katy Perry ezúttal is kénytelen volt kihagyni. Tavaly is így járt, a munka miatt nem tudott elmenni gálázni, de az interneten vírusként terjedtek AI-fotók róla, amik alapján úgy tűnt, ő is ott volt. A képek olyan valódinak tűntek, hogy még az énekesnő édesanyja is igazinak hitte őket.

A nemrég űrlátogatáson résztvevő Perry 2025-ben is csak a mesterséges intelligencia közbenjárásával tudta tiszteletét tenni a Met-gálán, mivel éppen turnézik.

Idén éppen együtt voltunk anyukámmal, így őt most nem lehet átverni, de a többiekért imádkozom

– írta posztjában, amiben pár kapcsolódó mémet is megosztott.