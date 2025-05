Gyógyító enzimek

Számos betegség kiegészítő kezelése

Az enzimek iránti tudományos érdeklődést Max Wolf professzor (1885-1976, hét doktori fokozattal rendelkező, New York-i osztrák orvos és tudós, aki a múlt század ötvenes éveiben „orvoszseninek” számí- tott – a szerk.) keltette fel, több mint fél évszázaddal ezelőtt. Ő fedezte fel, hogy a szervezeten belüli enzimtermelés akti- válása az életmódtól is függ. Az enzimek termelődését serkenti például a mozgás és a sport, viszont lelassítja a dohányzás, a magas vércukorszint és a zsíros, nehéz ételek is.

Az enzimek minden élő szervezetben megtalálható fehérjék. Lehetővé teszik, felgyorsítják és irányítják a testben zajló biokémiai reakciókat, ezért nevezik őket biokatalizátoroknak is. Az egyes reakciók összehangolt működése biztosítja az elképzelhetetlenül összetett, létfontosságú folyamatokat. Az enzimeknek köszönhetően másodpercenként ezernyi kémiai reakció mehet végbe a szervezetben. Nélkülük megállna az élet!

Immunrendszerünk sem lenne hatékony az enzimek nélkül, amelyek részt vesznek a kórokozók elleni küzdelemben, és segítenek a salakanyagok lebontásában. Fontos azonban, hogy kellő mennyiségben álljanak a rendelkezésre, mert enzimhiány esetén az érintett biokémiai folyamatok gyengülhetnek. A testben megfelelő mennyiségben jelen lévő, komplex enzimek kedvezően tudják befolyásolni a gyulladásos folyamatokat, amelyek szinte minden betegség velejárói. Ezért használnak enzimeket támogató kezelésként az immunológiában, az urológiában, a nőgyógyászatban, sőt még a fogászati és szájsebészeti területeken is.

Az enzimek segítséget nyújtanak különféle sérülések, ödémák, törések, műtéti beavatkozások utáni szövődmények kezelésében, és légúti betegségekben. Az onkológiában a kemoterápia mellékhatásainak csillapításához alkalmazzák őket. Az enzimek előnye, hogy nem elnyomják a gyulladást, mint a hagyományos gyulladáscsökkentő gyógyszerek, hanem optimalizálják annak lefolyását, hogy az minél gyorsabban, és a szervezet számára legkedvezőbb módon menjen végbe. Az enzimek ugyanis képesek lebontani a gyulladás során keletkező káros anyagokat, és segítenek azok eltávolításában. Javítják az érintett szövetek vérellátását, ezáltal elősegítik, hogy azok megfelelő mennyiségű oxigénhez és tápanyaghoz jussanak. Így felgyorsítják a sebek gyógyulását és lerövidítik a műtét utáni felépülési időt.

Az enzimek mindemellett bakteriális gyulladások esetén, valamint antibiotikumos kezelések során is hatékony segítséget nyújtanak.

Anyagcsere-szabályozás és sejtképződés

Az enzimek nemcsak a gyulladásos betegségek kezelésében játszanak fontos szerepet, hanem részt vesznek az anyagcsere-folyamatokban is. Segítik a salakanyagok kiválasztását és semlegesítését, valamint az elhalt sejtek eltávolítását és az új sejtek képződését. Támogatják az idegrendszert és a gondolkodási folyamatokat, valamint hozzájárulnak a hormonrendszer egyensúlyának megőrzéséhez. Az enzimek közvetlenül befolyásolják, sőt irányítják az anyagcserét, amelynek működéséhez fehérjékre és úgynevezett kofaktorokra van szükség.

A kofaktorok bizonyos fémek ionjai (magnézium, kálium, vas, cink, réz) vagy koenzimek (gyakran vitaminok, például biotin, azaz H-vitamin), amelyeket a táplálékkal viszünk be a szervezetünkbe. Ez a tény gyakran egy ördögi körhöz vezet. Az enzimek hiánya miatt egyrészt az anyagcsere nem működik megfelelően, másrészt ez akadályt gördít a szervezet elé abban, hogy a táplálékból kinyerje az enzimek előállításához szükséges anyagokat.

Ilyen esetekben segíthetnek az olyan készítmények, amelyek vagy teljes értékű tápanyagokat, vagy enzimeket tartalmaznak – lehetőleg aktív formában.

Az ENERGY termékei kiemelkedően jó minőségű enzimkomplexeket tartalmaznak. Az egyik legjelentősebb enzim- forrás az ENERGY kínálatában a RAW AMBROSIA, amely pergát, azaz fermen- tált méhkenyeret tartalmaz. Miért olyan különleges ez?

Értékes méhkenyér

A perga, más néven méhkenyér, a méhek által gyűjtött virágpor és nektár keveréke. A kaptárban a méhnyál enzimeinek, az oxigénmolekulák szinte teljes hiányának, valamint a speciális élesztőgombáknak és a jótékony baktériumoknak a hatására a virágpor méhkenyérré, azaz pergává alakul. A növekvő tejsavtartalom miatt a virág- por a lépekben konzerválódik és megszilárdul. A méhkenyér ennek köszönhetően értékesebb, mint a virágpor, mivel sokkal több biológiailag aktív anyagot tartalmaz. Kiemelkedően magas a vitamintartalma (A, B1, B2, B3, B6, B9, P, C, E, D, K), és rengeteg aminosavat (köztük esszenciális amino- savakat), enzimet (több mint 50-félét), ásványi sót (makro- és mikroelemet: vasat, rezet, szilíciumot, magnéziumot, káliumot, kalciumot, foszfort, szelént, cinket, jódot, bórt, krómot, mangánt stb.), szerves savat, hormont, szénhidrát-vegyületet, továbbá heteroauxint tartalmaz, amely egy növényi hormon és szabályozó anyag.

Felnőttek számára javasolt, napi prevenciós adagja 5-10 gramm. Betegségek akut szakaszában ez az adag kétszerháromszor nagyobb lehet. Minden eset természetesen egyedi, ezért érdemes szakemberrel megbeszélni az adagolás beállítását. Sokszor javasolt a száraz pollen fogyasztása is, amelynek szintén van jótékony hatása, de sem összetételében, sem hatóanyag-koncentrációjában nem ér fel a fermentált virágporral. Emellett a száraz virágpor felszívódása is nehezebb a szervezetben, mivel erőteljesebben függ az anyagcserétől.

Energy természetes termékek

A RAW AMBROSIA megelőzésként vagy számos betegség kezelésének kiegészítő készítményeként is alkalmazható. Szinte nélkülözhetetlen anyagcserebetegségek, például emésztési zavarok, ételintoleranciák, tápanyaghiány, valamint bőr-, szív- és érrendszeri, idegrendszeri és immunológiai problémák esetén. Támogatja a termékenységet, és terhesség alatt is hasznos lehet. A készítmény előnyei számtalan területen hasznosíthatók. Támogatja a szervezet enzimtermelését, pótolja a hiányzó fehérjék vagy a már említett kofaktorok mennyiségét.

Kiváló fehérjeforrásként szolgálhatnak még a zöld élelmiszerek, közülük is elsősorban a HAWAII SPIRULINA és az ORGANIC GOJI POWDER, amelyek fontos nyomelemeket és vitaminokat is tartalmaznak. A koenzimek egyik leggazdagabb forrása a VITAFLORIN kapszula, amely az összes fontos vitamint tartalmazza, köztük az enzimek termeléséhez nélkülözhetetlen biotint (H-vitamin) is. Nem szabad továbbá megfeledkeznünk a FYTOMINERAL cseppekől sem, amely rendkívül hatékonyan akti- válja az enzimeket a szervezetben.

Az enzimek létfontosságúak a szervezet megfelelő működéséhez, ezért érdemes odafigyelni a pótlásukra, vagy legalábbis biztosítani a szervezet számára szükséges alapanyagokat a termelésükhöz. Testünk jó egészséggel és mentális egyensúllyal fogja meghálálni a törődést.

www.energyklub.hu