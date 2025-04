Kiara Lord balesetet okozott, a fodrász székben ült, amikor a rendőrség visszahívta a helyszínre

Az Index szúrta ki, hogy a Farm VIP idei évadának egykori szereplője, Kiara Lord a minap a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében számolt arról, hogy véletlenül balesetet okozott Budapesten: épp fodrászhoz tartott, majd amikor kinyitotta a kocsija ajtaját, nekivágódott egy motorral közlekedő ételfutár. A helyszínre a rendőrség is kiérkezett, majd a felnőttfilmes felment a fodrászához, aki el is kezdte festeni a haját, ám a rendőrség visszahívta.

Képzeljétek el, hogy most így kell lemennem az utcára, mert felhívott a rendőrség. Fodrászhoz jöttem, festjük a hajamat éppen, és amikor megérkeztem, kinyitottam az ajtót…. azzal a lendülettel belevágódott egy ételfutáros, motorral. Ők beszéltek, én feljöttem hajat festeni, de ennek szerintem már jó egy órája. És most felhívtak, hogy le kéne fáradnom, de mondtam, hogy én hajat festek. De hogy le kell fáradnom, mert igazából ez az én hibám, hogy nem körültekintően nyitottam ki az ajtót. A lényeg, hogy most velem akarják ezt gondolom kifizettetni

– magyarázta Lord, aki törölközővel a fején sétált vissza a helyszínre, hogy beszéljen a rendőrökkel.

Miután a haja elkészült, a realityszereplő újabb fejleményekről számolt be.

Visszatérve a rendőrségi ügyre… Kaptam egy helyszíni bírságot, ez 13 ezer forint, és egy helyszínelős papírt is, hogy elismerem, hogy én voltam úgymond a rossz. Innentől kezdve a biztosítók fognak egymással kommunikálni. Nekem van biztosításom, ami elég jó, és valószínűleg ki fog terjedni erre is, úgyhogy megúszom ezzel a 13 ezer forinttal. Ami érdekes a sztoriban még, hogy egyébként én egy körültekintő ember vagyok, majdnem mindig figyelek, mikor kimászom az autóból, hogy biztonságos-e. Most kivételesen nem figyeltem oda – ez egy csendes utca – és meg is lett az eredménye. Úgyhogy mindig kell figyelni, nektek is ezt javaslom