Három stroke-on van túl Nagy Tamás, a Nox zenésze

Múlt hónapban lapunk is hírül adta, hogy stroke-ot kapott Nagy Tamás, a Nox egyik alapító tagja. A zenész nemrég a Story magazinnak beszélt a betegségéről és arról, hogy van most. Mint mondja, a Nox márciusi koncertjére a csapat hónapokig próbált, amivel párhuzamosan ő a Diótörő a jégen című jégbalett produkcióban is dolgozott. Aznap is erre készült, amikor megtörtént a baj – ráadásul nem is először.

Az egyik próbára vezettem épp, és miután megérkeztem, éreztem, hogy valami nincs rendben. Rosszul lettem, és onnantól kezdve teljes filmszakadás. Elveszítettem az eszméletemet, és csak a kórházban tértem magamhoz. Ott mondták el, mi történt velem. Addig igazán fel sem fogtam, mi is zajlott le. Lassan gyógyulok, de ha egy szóval kellene válaszolnom, élek, és ez a legfontosabb!

– fogalmazott a zenész, akinek a felépülése még hónapokig eltarthat. Egyelőre mankóval közlekedik, mindennapjait a rehabilitáció teszi ki. Keményen dolgozik azért, hogy minél hamarabb visszakaphassa korábbi életét, és újra színpadra léphessen.

Ez a harmadik stroke-om. A múltban sok stressz ért, és a vérnyomásom is magas volt. Régen két végén égettem a gyertyát. Ezt nem szabadott volna. Ma már tisztán látom, hogy ez nem volt helyes. Nagyon sokat tanultam a múltbéli hibáimból, de sajnos a test nem felejt

– tette hozzá.