Borbély Alexandrát választották év egyik legjobb színésznőjének Szlovákiában

Az atempo.sk számolt be arról, hogy a Szlovák Televíziós és Filmakadémia idén is kiosztotta a Nap a hálóban díjakat az előző év legjobb hazai filmjeinek, illetve az abban közreműködőknek. Az április 16-ai díjátadón két felvidéki magyar színésznőt is díjaztak: Borbély Alexandra és Bándor Éva egyaránt az Emma és a halálfejes lepke című filmben nyújtott alakításáért kapott elismerést, előbbi a legjobb női főszereplőnek, utóbbi pedig a legjobb női mellékszereplőnek járó Nap a hálóban díjat vehette át.

4 fotó

Felesége sikeréről Nagy Ervin is megemlékezett az Instagram-oldalán.

Olyan büszke vagyok…! Arra is, amire kapta, arra is, amit mondott, és arra is, hogy Szlovákia a második otthon, mind művészileg, mind emberileg…! Köszönjük, dakujeme!

– írta a színész a felvétel mellett, melyen Borbély éppen felsétál a színpadra, hogy átvegye a díját, és elmondja a beszédét.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nagy Ervin (@nagy_ervin_hivatalos) által megosztott bejegyzés

Borbély Alexandráról legutóbb februárban jelent meg cikkünk. Ekkor egyebek mellett arról beszélt a színésznő: fáj neki, hogy nem hívják magyar filmek szereplőválogatására.