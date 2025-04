A legapróbb részletekig megszervezett mindent az esküvőjén, hogy aztán minden ellene dolgozzon

A 27 éves Jade Jensen a legapróbb részletekig megszervezett mindent a márciusi esküvőjével kapcsolatban, de a mentősből lett projektmenedzsert is meghökkentette, milyen helyzetekkel volt kénytelen szembesülni a nagy napon.

Az egész azzal kezdődött még két héttel korábban, hogy a fodrász, aki elvileg megcsinálta volna az ő és barátnői haját, végül nem lemondta a munkát, mert nem kapott szabadságot a munkahelyén.

Aztán az esküvő napján, mikor a barátnőivel készülődött, ki akart nyitni egy üveg pezsgőt.

Letekertem a drótot, de túlságosan is belemerültem a beszélgetésbe, egy pillanatra lenéztem, mikor a homlokomba robbant a dugó

– mesélte az ausztrál nő a Daily Mailnek.

Félt attól, hogy a bevonulásnál egy nagy dudor fog éktelenkedni a homlokán, ezért szaladt is a mélyhűtőhöz jégért. A sminkes, aki kórházi nővérként is dolgozik, ajánlotta neki, vegyen be Nurofent is.

Odamentem a gyógyszeres vitrinhez, felkaptam az egyik ezüstcsomagolást, és kivettem két tablettát. Csak egy perccel később esett le, hogy Úristen, mit csináltam?

A nagy ijedtségben ugyanis a gyógyszer, amit beszedett, nem Nurofen volt, hanem Restavit, egy erős antihisztamin, ami mellékhatásként durva álmosságot okozhat. Nem éppen erre vágyik egy menyasszony nem sokkal a ceremónia és a lagzi előtt.

Jensen ekkor sírva fakadt, megpróbálta kihányni a tablettákat, de nem járt túl sok sikerrel. Úgyhogy elkezdett úgy kávét inni, mintha nem lenne holnap, hogy fent tudjon maradni a délután 4-es ceremóniáig.

Végül sikerült is, már indult a vendégek között az oltárhoz, mikor a kutyája, Sassy tett neki keresztbe.

Annyira izgatott lett, mikor meglátott, megkerült, ráállt a három méteres fátylomra, és leszakította, mikor sétáltam előre.

De a kutya itt már úgy gondolta, teljes mértékben ellopja a show-t a pár elől, úgyhogy mögéjük állt, és elvégezte a nagydolgát.

Csak nevettem, mert ő ilyen, szeret káoszt okozni

– mondta az ifjú feleség, és hozzátette, még szerencse, hogy nem egyből indultak az esküvő után nászútra, mert így maradt két hete kipihenni a nagy káosz okozta fáradalmakat.