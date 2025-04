Liptai Claudia: Az elmúlt fél évben többször álltam nagyon betegen színpadon

Liptai Claudia hét év után tért vissza A Nagy Duettbe, amit nagy szeretettel vezet. A műsor apropóján most a Meglepetésnek adott interjút a műsorvezető-színésznő, aki a beszélgetés során arról is beszélt, hogy szeret és tud is keményen dolgozni.

Illik rám, amit Örkény István az egyik egyperces novellájában írt: a színész délután meghalt, de az esti előadást eljátszotta… Az elmúlt fél évben többször álltam nagyon betegen színpadon, mégis fontosnak éreztem, hogy az előadás miattam ne maradjon el. A testi fájdalmamat képes vagyok elnyomni, mert a közönség szórakoztatására tettem fel az életemet. Hogy honnan jön a belső erő, fogalmam sincs, de amit elvállalok, azt mindig a legjobb tudásom szerint végzem el. Nem panaszként mondom, de A Nagy Duettben is nyolc órát voltam magas sarkú cipőben, az adás másnapján pedig úgy hasogatott a talpam, hogy alig bírtam ráállni, ezért bejelentkeztem egy thai talpmasszázsra

– mesélte Liptai, hozzátéve: néha megenged magának efféle luxust, de alapvetően nem költ sokat, mert gyerekkorában megszokta, hogy a szüleinek kevés pénzből is meg kellett élnie. Így spórolós lett, csak a gyerekeitől nem sajnálja azokat a dolgokat, amire vágynak.

Főként azért, mert Panka és Marci megérdemli, jól tanulnak, és ezzel nekem örömöt szereznek. A lányom májusban fejezi be a középiskolát, ősztől a Corvinus Egyetem angol szakára fog járni. Nagyon büszke vagyok rá, és örülök, hogy nem egy külföldi egyetemen tanul tovább. Szeretem, hogy itt marad velünk, biztonságot ad nekem. A második osztályos fiamat is sok minden foglalkoztatja. Sportol, cukrászkodik, dobol, a szereplés sem áll távol tőle, izgatottan várjuk a férjemmel, hogy Marci élete merre halad tovább. Azt már most látjuk, hogy ami érdekli, azt tiszta szívvel és teljes mellszélességgel csinálja. A mindent vagy semmit hozzáállást tőlünk örökölte, Ádám (Pataki Ádám, a műsorvezető férje – a szerk.) és én is ilyenek vagyunk.

Mint meséli, kamaszként „borzalmas volt”: gimnazistaként sokat lógott, ezért kirúgták az iskolájából, ám később, felnőttként benőtt a feje lágya, és esti tagozaton befejezte a gimnáziumot, majd a színművészetin is lediplomázott.

Szeretem a sokrétű munkámat, örülök, hogy a színészet mellett a műsorvezetés is az életem része, és a vérprofi televíziósok elfogadtak. Nagyon jólesett, hogy A Nagy Duett főpróbája alatt Ördög Nóra – aki a Séfek séfe műsort forgatta a szomszédos stúdióban – átjött hozzánk, és biztatott. Később, az élő műsor után pedig gratuláló üzenetet küldött, nagyon tetszett neki is a Tillával közös műsorvezetésünk.

Mint mondja, bár a bulvármédia próbálta összeugrasztani Ördöggel, és úgy beálltani őket, mint örök riválisokat, ők ezen csak nevetnek, és valójában kifejezetten jóban vannak.

Az interjú alkalmával Liptai arra is kitért, hogy Magyarországon nem igazán foglalkoztatják a korabeli női műsorvezetőket nagyszabású showműsorokban, ezért nagy adománynak tartja, hogy rá az ötvenedik évét betöltve is számítanak.

Nekem fontos, hogy az emberek szeressék, amit csinálok

– árulta el a műsorvezető, aki sokat tett azért, hogy kirobbanó formában térjen vissza A Nagy Duettbe.