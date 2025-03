Amilyen az ember, úgy stresszel (x)

A legtöbben azt gondolják, hogy a feszült helyzeteket valami rajtunk kívül álló, külső tényező teremti meg. Ez az esetek nagy részében igaz is, ám amíg az egyik embernél egy adott esemény nagyfokú stresszt vált ki, a másik könnyedén megbirkózik ugyanazzal. Ennek a hátterében a személyiségünk áll. Éppen ezért nem árt tisztában lenni azzal, milyen erősségeink és gyengeségeink vannak, hogy feszült helyzetben tudjuk kontrollálni ezeket, és elkerülhessük a komolyabb következményeket.

A maximalistát a hibák borítják ki

Azok, akik életük minden területén százszázalékosan akarnak teljesíteni, egyetlen apró hibától ki tudnak borulni. Ahogyan a 37 éves Gergő is. A férfi két munkahelyen dolgozik, hogy mindent megteremthessen a családjának, emiatt minden nap hajnalban kel, és késő éjjel kerül ágyba. Emellett igyekszik a feleségének is segíteni mindenben a ház és a gyerekek körül, miközben régi vágyát, a maratonfutást sem engedte el.

„Fáj a nyakam és alig tudok aludni”

„Megőrjítenek a megoldatlan, el nem végzett feladatok – mondja Gergő –, pedig egyre több ilyen van. Hiába igyekszem mindent kézben tartani, néha nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogyan elterveztem, és hiba csúszik a számításaimba. Ilyenkor rettenetesen rá tudok stresszelni egy-egy helyzetre: nehezen alszom el esténként, vagy felébredek az éjszaka közepén, mert állandóan pörög az agyam, és folyamatosan be van állva a nyakam.”

Mi segíthet?

Ha valakinek túl nagy elvárásai vannak önmagával szemben, és mindenben a legjobbra törekszik, az előbb-utóbb visszaüt valahol. Érdemes a saját igényeinkre is odafigyelni, és biztosítani önmagunk számára is azt a minőséget, amit a külvilágnak nyújtunk! Legyen a pihenés is olyan projekt, amelyből nem engedünk!

A művészlélek ellensége az idő

A kreatív szakmákban sok olyan „művészlélek” dolgozik, mint Réka, akinek mindig van egy formabontó ötlete, és akire mindig lehet számítani, ha valami átlagtól eltérő, különleges megoldásra van szükség. Ennek a zsenialitásnak azonban sokszor a környezete látja kárát.

„Kapkodok és mindent elfelejtek”

„Állandó harcban állok a határidőkkel – panaszkodik a 25 éves grafikus. – Úgy érzem, mindig sietnem kell, ezért igyekszem több dolgot csinálni párhuzamosan, de ennek mindig az lesz a vége, hogy hibázom. Látom a kollégáimon, hogy sokszor idegesíti őket a szétszórtságom. Ettől én is ingerültté válok, és elkezdek kapkodni – mégis mindig elfelejtek valamit.”

Mi segíthet?

Rengeteg feszültségtől tudjuk megkímélni magunkat, ha megtanuljuk, hogyan osszuk be hatékonyan az időnket, és megtervezzük a folyamatokat. A jóga vagy a mindfulness segíthet rendezni a gondolatainkat és megnyugtatni zilált idegeinket.

Ki figyel oda a jótündérre?

Minden munkahelyen és minden baráti körben, családban van egy olyan ember, mint a 45 éves Kriszta. Akire mindig mindenki számíthat, mert ő – bármennyi feladata, bármilyen gondja legyen is – azonnal ugrik. Akinek mindig van öt perce, egy jó szava, egy szelet friss sütije annak, aki rászorul. Őt azonban soha senki nem hallotta még panaszkodni.

„Engem mindenki kihasznál”

„Nem szeretek segítséget kérni, még akkor sem, ha tényleg el vagyok havazva – mondja az asszony. – Néha az az érzésem, hogy mindenki kihasználja a segítőkészségemet, de amikor én vagyok szomorú vagy magányos, azt senki nem veszi észre. Lehet, hogy időnként nemet kellene mondanom?”

Mi segíthet?

Bizony, azt kellene, mert néha a segítő is segítségre szorul. Ha meg tudjuk osztani a feladatainkat, ha meg tudjuk húzni a határainkat, és néha önmagunkat is tudjuk annyira kényeztetni, mint másokat, akkor nem darálnak be minket a mindennapok.

Ön hogyan kezeli a feszültséget?

