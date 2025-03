Harrison Ford a New York-i metrón ücsörgött, aztán a feleségével is csókolózott az utasok előtt

A TMZ írt azokról a New York-i lakosok által közzétett fotókról és felvételekről, amik Harrison Fordról és feleségéről, Calista Flockhartról készültek a minap. Ford New Yorkba utazott a minap, hogy megnézze feleségét egy Broadway-darabban (Curse of the Starving Class), így a metrót választotta utazásra.

Ford a videók alapján lehuppant az utasok mellé, sőt, még el is beszélgetett egy nővel arról, hogy már az idejét se tudja, mikor metrózott utoljára.

Később Flockhart is felbukkant a szerelvényen: