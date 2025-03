A világ egyik legritkább gyümölcse Magyarországon is terem

Hazánkban is jól érzi magát és bőségesen terem a világ legritkább gyümölcseinek sorát gyarapító pitanga, más néven a surinam cseresznye – írja a Vince.

A rendkívül édes gyümölcs Dél-Amerikában őshonos, és noha nem igényel kifejezett gondozást és magas a tűrőképessége, szereti a melegebb időjárást, így tavasztól őszig a szabadban is tartható. A legtöbb itthoni kertészetben beszerezhetőek az örökzöld trópusi növény magjai vagy egy kifejlődőben lévő növény is. Ha jól érzi magát, akár kisebb fává is cseperedhet, és virágzás ideje alatt illatos és fényes hajtásokat növeszt. Maga a gyümölcs igen apró, körülbelül 2-4 centiméterre nő meg, amelyen 7-8 függőleges bordázat található – amelyek miatt inkább tűnik egy pici töknek, mint egy cseresznyének. Érése közben zöldből először narancssárgává, majd pirosas, sötétbarnás színűvé változik.

A gyümölcsben található 3-4 mag miatt az intenzív édes íze mellett savanykásságot is érezhetünk. Miután igen lédús, így nyersen érdemes fogyasztani, de lekvárnak vagy savanyúságnak eltéve is kiváló. A surinam cseresznye sok C-vitamint, A-vitamint és antioxidánsokat tartalmaz. A népi gyógyászatban gyomorbántalmak ellen alkalmazzák, de segíthet a szív- és érrendszeri, valamint a rákos betegségek legyőzésében is.

A pitangával ellentétben egy másik igen ritka gyümölcs, a durián nem terem meg nálunk, viszont egyre népszerűbb itthon is, habár annyira büdös, hogy a világ több pontján már a közterületekről is kitiltották.