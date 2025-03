A kutyájának és egy szúnyogcsípésnek köszönhetően tudta meg a fiatal nő, hogy rákos

Egy brit nő úgy érzi, a kutyájának köszönheti az életét, ugyanis, ha az állat nem viselkedik vele szokatlanul, talán nem ment volna el időben szűrésre, ahol kiderült, hogy mellrákos.

Breanna Bortner 2023 júniusában vette észre, hogy két kutyája közül az egyik, a Mochi névre hallgató, feltűnő figyelemmel fordul a jobb melle felé, és amikor csak lehetősége adódik rá, azt szagolgatja és kaparássza – írja a New York Post. Az állat viselkedését a gazda sógornője is szokatlannak látta, valamint a 30 éves nő korábban már hallott róla, hogy a kutyák képesek észlelni a rákot. Mikor Bortnert megcsípte egy szúnyog, egy csomót is észlelt a mellén, ezért úgy döntött, még egyszer elmegy szűrésre annak ellenére, hogy mindössze három hónappal korábban kapott egy negatív eredményt. A szűrésen egy agresszív emlődaganat típust diagnosztizáltak, de szerencsére a korai észlelés miatt a nő meggyógyult, habár ehhez kemoterápiára és kettős masztektómiára volt szükség.

Alábecsüljük a kutyák értelmi képességét csak azért, mert nem beszélnek, és nem tudnak kommunikálni velünk, de a tetteikkel egyértelműen megmutatják azokat a dolgokat, amikre rájönnek, amikről tudnak

– mondja Bortner, aki szerint a kutyája mentette meg az életét.

