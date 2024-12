Rihanna aláíratta a mellét Mariah Carey-vel

Kedden Brooklynban volt Mariah Carey karácsonyi turnéjának utolsó állomása. A koncerten az első sorban tombolt Rihanna is, aki a fellépést követően elhatározta: szerez egy aláírást az All I Want for Christmas Is You énekesnőjétől. Minderre egy ismerőse által Instagramra feltöltött videóból derült fény.

A felvétel szerint Rihanna vérbeli rajongó módjára izgatottan várta, hogy Carey elsétáljon előtte, miközben megkérdezte vele lévő barátját, hogy a pólójára vagy a mellére kérje a fellépő szignóját – az utóbbi mellett döntöttek.

Mariah Carey szintén megörült, mikor meglátta kolléganőjét, aki rögtön el is mondta neki a kívánságát:

Szeretnék egy aláírást. Kinél van egy filctoll?

– kérdezett körbe Rihanna, majd félrehúzta a felsőjét, hogy helyet adjon az autogramnak.

Mariah Carey piros filccel firkantotta fel a keresztnevét Rihanna keblére. Utóbbi közben kivette a mikrofont a kezéből, hogy bejelentse a tömegnek:

Mariah Carey dedikálja a cicimet, srácok! Ez kibaszottul epikus!

A két énekesnő interakciója egy öleléssel zárult.