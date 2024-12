WhisperTon a Dancing with the Starsról: Fantasztikus utazás volt, sok mindent megtanultam magamról

WhisperTon és Tóth Katica nyerték a Dancing with the Starst. A győzelmi ünneplést követően Lissák Laura készített velük interjút, melyben az influenszer elmondta, mik az érzései a döntő után.

Ma egész nap azt mondtam Katicának, hogy bárhogy is alakul a verseny, de mi tényleg nyertünk a barátságunkkal: az úttal, mindennel, amit mi itt végigcsináltunk a parketten az elmúlt nyolc adásban. És az, hogy ezt a díjat még pluszban fel is emelhetjük a végén, olyan csodálatos és elképesztő táncosok és versenyzők között, ez hihetetlen! Fantasztikus utazás volt, annyira sok mindent megtanultam magamról, a barátságról, arról, amikor az ember hisz magáról, elhiszi, hogy képes rá.

Hozzátette, a kapott díj a legjobb súly, amit a hátukon cipelhetnek. Valamilyen közös projektbe is belevágnak majd a jövőben, de erről nem árultak el sokat.

Az biztos, hogy táncolni fogunk. Az biztos, hogy együtt fogjuk csinálni. És az biztos, hogy másokat is be fogunk vonni a dologba. Minden olyan embert, aki szeretne egy kicsit is hinni magában és kipróbálni magát a táncparketten.