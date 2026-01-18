karacsitűzvészbevásárlóközpontplaza
Tűzvész egy pakisztáni bevásárlóközpontban – videók

24.hu
2026. 01. 18. 11:41
Legalább hat ember meghalt, sok a sérült.

Tűz ütött ki szombat este a Karacsi városában található Gul Plaza bevásárlóközpontban, ahol a tűzoltók több mint 14 órája küzdenek a lángokkal.

A tűz legalább hat ember életét követelte, sok a sérült is. Döbbenetes képek és videók terjednek az interneten: több száz ember, köztük a lángok elől menekültek figyelik a közelből az eseményeket.

A tűzoltók és a mentők a helyi idő szerint nem sokkal 22 óra után érkeztek a bevásárlóközponthoz. A helyi média szerint a tűz kitörésekor a legtöbb üzlet éppen zárt. A tűz rendkívül gyorsan terjedt: a tűzoltók szóvivője elmondta, mire a helyszínre érkeztek, a földszintről a tűz átterjedt a felsőbb emeletekre, és szinte az egész épület lángokban állt.

A Mirror cikke szerint 11 embert kezelnek égési sérülésekkel és füstmérgezés tüneteivel.

