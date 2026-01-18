Tűzvész egy pakisztáni bevásárlóközpontban – videók

Tűz ütött ki szombat este a Karacsi városában található Gul Plaza bevásárlóközpontban, ahol a tűzoltók több mint 14 órája küzdenek a lángokkal.

A tűz legalább hat ember életét követelte, sok a sérült is. Döbbenetes képek és videók terjednek az interneten: több száz ember, köztük a lángok elől menekültek figyelik a közelből az eseményeket.

A tűzoltók és a mentők a helyi idő szerint nem sokkal 22 óra után érkeztek a bevásárlóközponthoz. A helyi média szerint a tűz kitörésekor a legtöbb üzlet éppen zárt. A tűz rendkívül gyorsan terjedt: a tűzoltók szóvivője elmondta, mire a helyszínre érkeztek, a földszintről a tűz átterjedt a felsőbb emeletekre, és szinte az egész épület lángokban állt.

A Mirror cikke szerint 11 embert kezelnek égési sérülésekkel és füstmérgezés tüneteivel.

The fire at Gul Plaza could not be brought under control even after more than 14 hours, and rescue operations are still ongoing.#GulPlaza #KarachiFire #TOKReports pic.twitter.com/7WM3HAbtqL — Times of Karachi (@TOKCityOfLights) January 18, 2026