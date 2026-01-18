Német blama a kézi-Eb-n: kulcsjátékos kritizálta nyíltan a szövetségi kapitányt

A német kézilabda-válogatott meglepetésre kikapott Szerbiától az Európa-bajnokságon. A csapat így alighanem győzelmi kényszerben játszik majd hétfőn az eddig hibátlan spanyolok ellen.

A németek herningi veresége azért is meglepő, mert az első félidőt követően még 17-13-ra vezettek, de a második félidőt hét góllal veszítették el és végül 30-27-re kaptak ki. Az irányító, Juri Knorr a vereség után nyíltan beleállt a szövetségi kapitányba, Alfred Gislasonba, akinek a taktikai változtatásaival volt elégedetlen.

Az első félidőben elsöpörtük a szerbeket, aztán mindent megváltoztattunk. Nem értem, miért. Alig voltam pályán a második félidőben. Nem tudom, mit mondhatnék

– idézi a zeit.de a meccsen 28 percet játszó, ez alatt öt gólt szerző Knorrt, aki ugyan nem mondta ki a kapitány nevét, de sokatmondóan azt is megjegyezte, a játékosok egyedül nem tudják megnyerni a mérkőzést. „Ezt a frusztrációt magunkkal kell vinnünk, és pozitív energiává kell alakítanunk” – jegyezte meg a folytatás kapcsán a Bildnek.

A meccs összefoglalója:

A 2007-ben világbajnok Michael Kraus is a kapitányt okolta a vereségért: „Alfred ezt elrontotta. Túlgondolta. Egyszerűen szarok voltunk támadásban, mondjuk ki” – vélekedett Kraus.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes ikon, Stefan Kretzschmar is kritikus volt a németek támadójátékával:

A buszsofőr vagy a masszőr is állhatott volna a pályán, úgyse jutott volna el hozzájuk a labda. A második félidő megint borzalom volt. Katasztrofális meccs volt

– mondta.

Gislason is önkritikus volt, leginkább amiatt, mert a csapata 26-26-ra egyenlíthetett volna, de Knorr gólját elvették, mert az izlandi még az előtt időt kért, hogy a labda áthaladt volna a gólvonalon. „Teljesen mértékben az én hibám volt” – mondta a szövetségi kapitány.

Hogy a németeknek ne az általuk lesajnált osztrákok segítségére kelljen számítaniuk, ahhoz legalább három góllal meg kellene verniük Spanyolországot hétfőn, a csoportkör zárásán. Amióta 2002-ben bevezették az Eb-ken a középdöntős szakaszt, Németország még sosem esett ki a csoportkörben – 2014-ben viszont ki sem jutott a tornára.