Videón, ahogy egy macska kis híján felgyújt egy lakást

Egy macska okozott tűzvészt Garlandben (Dallas megye, Texas), miután bekapcsolta a tűzhelyet, az azon található tárgyak pedig azonnal lángra kaptak – írja a Fox News.

A ház biztonsági kamerájának felvételén látható, amint a cica felugrik a tűzhelyre, véletlenül bekapcsolja a jól telepakolt, felügyelet nélkül hagyott készüléket, onnantól pedig terjedni kezdenek a lángok.

A tűz átterjedt más készülékekre, a konyha ajtajára és a mennyezetre is.

A garlandi lánglovagok hamar a helyszínre értek, a gyors beavatkozásnak köszönhetően a ház többi részében nem keletkezett kár.

A tűz megelőzhető

A tűzoltóság kiadott egy közleményt, amelyben emlékeztetik a lakosságot: ne hagyjanak éghető tárgyakat, például papírtörlőket vagy műanyag edényeket a tűzhelyen, mindig kapcsolják ki a főzőlapokat és a sütőket, soha ne hagyják felügyelet nélkül a főzést. „Néhány másodpercnyi megelőzés megakadályozhatja a tűz keletkezését” – írja a tűzoltóság a közleményben.