Szétlőtte a Kisvárdát a kézi NB I tavalyi gólkirálynője

A Szombathely házigazdaként 34-28-ra nyert a Kisvárda ellen a női kézilabda NB I szombati játéknapján.
Az előző idény gólkirálya, Pődör Rebeka 22 lövésből 18 gólt szerzett a vasiaknál, Marija Simic pedig 11 védéssel zárt.
Az Alba Fehérvár 23-22-re győzött a Vasas SC otthonában. Katarina Pavlovic hat góllal, Hadfi Gréta 15 védéssel vette ki részét a sikerből. A fővárosiaknál Román Dorina és Mihály Petra hat-hat alkalommal talált be.
Eredmények:
Vasas SC – Alba Fehérvár KC 22-23 (10-14)
Szombathelyi KKA – Kisvárda Master Good SE 34-28 (19-13)
NEKA – Váci NKSE 18-32 (11-16)
A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 11 11 – – 400-246 22 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 11 10 – 1 373-260 20
3. DVSC Schaeffler 11 10 – 1 363-259 20
4. Alba Fehérvár KC 11 8 – 3 292-270 16
5. MOL Esztergom 11 7 1 3 356-299 15
6. Váci NKSE 11 6 1 4 325-298 13
7. Mosonmagyaróvári KC 11 5 1 5 296-280 11
8. Szombathelyi KKA 11 4 2 5 314-351 10
9. Kisvárda Master Good SE 11 4 – 7 285-326 8
10. Vasas SC 11 3 1 7 292-328 7
11. Moyra-Budaörs 11 2 2 7 274-329 6
12. NEKA 11 2 – 9 267-338 4
13. Dunaújvárosi Kohász KA 11 – 2 9 263-368 2
14. Kozármisleny KA 11 – – 11 239-387 0