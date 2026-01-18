Szétlőtte a Kisvárdát a kézi NB I tavalyi gólkirálynője

A Szombathely házigazdaként 34-28-ra nyert a Kisvárda ellen a női kézilabda NB I szombati játéknapján.

Az előző idény gólkirálya, Pődör Rebeka 22 lövésből 18 gólt szerzett a vasiaknál, Marija Simic pedig 11 védéssel zárt.

Az Alba Fehérvár 23-22-re győzött a Vasas SC otthonában. Katarina Pavlovic hat góllal, Hadfi Gréta 15 védéssel vette ki részét a sikerből. A fővárosiaknál Román Dorina és Mihály Petra hat-hat alkalommal talált be.