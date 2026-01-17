Kemény edzéstervének köszönhetően derült fény Sophie Turner krónikus betegségére

Ahogy arról már korábban is olvashattunk, Sophie Turner főszereplésével készül a vadi új Tomb Raider-sorozat. A szerep kedvéért a színésznőnek brutális edzéstervet kellett követnie, ami viszont rávilágított a 29 éves színésznő egy, addig számára is ismeretlen krónikus egészségügyi problémájára – írja az Entertainment Weekly.

Napi nyolc órát, heti öt napot edzek múlt február óta, ami elég megterhelő

– mondta a színésznő.

A kemény, megerőltető edzések során egy idő után feltűnt neki, hogy állandósult hátfájás keseríti meg a mindennapjait. Hozzátette, korábban még soha életében nem kondizott ilyen rendszerességgel és intenzitással, így ez alapból ismeretlen terep volt számára. Elmondása szerint így hosszú hónapokba telt, mire formába hozta magát Lara Croft szerepére.

Az azonos című videojátékot alapul vevő, új Tomb Raider-sorozat Phoebe Waller-Bridge, a Bolhafészek főszereplője és megalkotója rendezésében készül. Sok részletet még nem tudni a produkcióról, aminek a gyártása rövidesen, 2026. január 19-én kezdődik majd.