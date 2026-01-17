sophie turnertomb raiderlara croftkrónikus betegség
Kultúra

Kemény edzéstervének köszönhetően derült fény Sophie Turner krónikus betegségére

Sophie Turner a 2025-ös párizsi divathét vörös szőnyegén pózol
Thibaud MORITZ / AFP
Sophie Turner a 2025-ös párizsi divathéten
admin Ács Anna Mária
2026. 01. 17. 22:00
Sophie Turner a 2025-ös párizsi divathét vörös szőnyegén pózol
Thibaud MORITZ / AFP
Sophie Turner a 2025-ös párizsi divathéten

Ahogy arról már korábban is olvashattunk, Sophie Turner főszereplésével készül a vadi új Tomb Raider-sorozat. A szerep kedvéért a színésznőnek brutális edzéstervet kellett követnie, ami viszont rávilágított a 29 éves színésznő egy, addig számára is ismeretlen krónikus egészségügyi problémájára – írja az Entertainment Weekly.

Napi nyolc órát, heti öt napot edzek múlt február óta, ami elég megterhelő

– mondta a színésznő.

A kemény, megerőltető edzések során egy idő után feltűnt neki, hogy állandósult hátfájás keseríti meg a mindennapjait. Hozzátette, korábban még soha életében nem kondizott ilyen rendszerességgel és intenzitással, így ez alapból ismeretlen terep volt számára. Elmondása szerint így hosszú hónapokba telt, mire formába hozta magát Lara Croft szerepére.

Az azonos című videojátékot alapul vevő, új Tomb Raider-sorozat Phoebe Waller-Bridge, a Bolhafészek főszereplője és megalkotója rendezésében készül. Sok részletet még nem tudni a produkcióról, aminek a gyártása rövidesen, 2026. január 19-én kezdődik majd.

Kapcsolódó
Angelina Jolie nyomdokaiban: Sophie Turner végre megmutatta, hogy fog kinézni Lara Croftként
Az egyelőre kérdéses, hogy milyen lesz a sorozat minősége.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump további vámokat ígér európai országok ellen, hogy kierőszakolja Grönland megvételét
Bírósági végzés: az ICE többé nem alkalmazhat erőszakos tömegoszlatási módszereket a békés tüntetőkkel szemben
Nem játszhat már a csoportkörben a lengyel kézis, aki megütötte Rosta Miklóst
„Valósággal világított a fekete földben a több ezer holttest” – másodszor vált rémálomvárossá Kramatorszk
Kapitány István
Kapitány István: Nem az az állam dolga, hogy luxusberuházásokra vagy repterekre költse a polgárok pénzét, miközben az alapvető szolgáltatások összeomlanak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik