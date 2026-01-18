Lakástűzben vesztette életét egy középkorú férfi Kazincbarcikán vasárnapra virradó éjszaka – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A közlemény szerint szombaton késő este kigyulladt egy negyven négyzetméteres, kétszintes hétvégi ház Kazincbarcikán, az Izbonyó dűlőn. Az épület alsó szintjén keletkezett a tűz, amely átterjedt az épület tetőszerkezetére is. A tűzoltók több oldalról fékezték meg a lángokat. Azt írták:

Az égő épületben egy középkorú férfi tartózkodott, akinek az életén már nem lehetett segíteni.

A hatóság szerint nem zárható ki, hogy a tüzet elektromos hősugárzó okozta, de a pontos keletkezési okot és körülményt a katasztrófavédelem vizsgálja.

A katasztrófavédelem a tragikus hírrel összefüggésben arra figyelmeztetett, hogy ne tároljunk éghető anyagot a fűtőeszköz közvetlen közelében, használjunk füstérzékelőt, amely a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van idő eloltani a tüzet, vagy épségben kimenekülni az épületből.