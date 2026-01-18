Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezték az Európai Parlamentnél Hankó Balázs feljelentése nyomán. Dobrev Klára sajtótájékoztatón beszélt az általa „megtorlásként” jellemzett kormányzati lépésekről, amelyek az elmúlt időszakban a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélések feltárásával összefüggésben érték őt és a DK-t. A Demokratikus Koalíció elnöke úgy fogalmazott, az Orbán Viktor által korábban beígért, „soha nem látott megtorlás” zajlik.

„Egyre közelebb a feltáráshoz”

Dobrev Klára felidézte, hogy a DK politikusai hónapok óta kérdezik a Fideszt és a KDNP-t, hogy ki az a „Zsolti bácsi”, de érdemi választ mindeddig nem kaptak. Ennek ellenére a DK egyre közelebb kerül annak feltárásához, hogy kik lehettek azok a magas rangú állami vagy rendőri vezetők, akik az elmúlt években fedezték a pedofil bűncselekmények elkövetőit.

Dobrev Klára arra is kitért, hogy nemcsak a Szőlő utcai ügy foglalkoztatja őket, hanem több más pedofilgyanús eset is. Példaként említett egy kecskeméti plébánost, aki sajtóhírek szerint jelentős állami támogatásban részesült az Innovációs Minisztériumtól, miközben felmerült, hogy kiskorú áldozatai is lehettek.

A DK elnöke úgy fogalmazott: a Demokratikus Koalíció az egyetlen politikai erő, amely nyíltan fel meri tenni a kérdéseket az egyházak körüli visszaélésekről, az állami gyermekvédelmi intézmények egyházaknak történő átadásáról, valamint arról, miért nem merül fel a gyónási titok felfüggesztésének kérdése pedofil bűncselekmények esetén. Szerinte a feljelentés is annak a kísérletnek a része, amelynek célja az ő megfélemlítése és elhallgattatása, ám hangsúlyozta, hogy ez nem fog sikerülni. Végül üzenetet fogalmazott meg Hankó Balázsnak, Semjén Zsoltnak és Orbán Viktornak is, hangsúlyozva: továbbra is vállalja a politikai és jogi következményeket.