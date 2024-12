Feltörte az iskola informatikai rendszerét egy brit tinédzser, mert unatkozott az órán

Riley Stoddernt hazaküldték az angliai St Austellben található Poltair iskolából, miután feltörte az iskola informatikai rendszerét. A 15 éves fiúnak mindössze egy órára volt szüksége az akcióhoz, tettét azzal indokolta, hogy túlságosan unatkozott az órán. Stoddernt három napra felfüggesztették.

Az eset még novemberben történt, most számolt be róla a Metro.

Apja, Daniel Stoddern elmondta, hogy fia büntetése több kérdést vetett fel benne, mint választ.

A 11. osztályos tanulónál ADHD-t, autizmust és súlyos szorongást diagnosztizáltak korábban. Az iskolában hallgatag, visszahúzódó volt, édesapja szerint nem kapott megfelelő figyelmet és támogatást a tanároktól. Állítása szerint többször is beszélt a problémáról az iskolával, de nem történt változás.

Az apa elmondta, felhívta az egyik tanár, aki azt mondta neki, hogy a fia akár le is állíthatta volna az iskola egész hálózatát, fájlokat, fontos adatokat is ki tudott volna törölni. A fiú korábban is kapott hasonló büntetést, amikor videójátékozott vagy éppen YouTube-ot nézett, mert szintén nem kötötte le az óra.

Vajon Riley hibája, hogy unatkozik?

– kérdezte az apja, aki elismerte, hogy nagyon aggasztó, hogy fia fel tudta törni a hálózatot, de ez szerinte azt is jelenti, hogy az iskola rendszere gyenge és nem eléggé védett, ami szintén veszélyes.

A fiú egyébként abban reménykedik, hogy később a kiberbiztonság területén dolgozhat majd.