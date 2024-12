Milliárdokat fizettek ezért a pár cipőért

28 millió dollárért (nagyjából 10,9 milliárd forintért) kelt el az a rubinvörös pár cipő, amelyet Judy Garland színésznő viselt az Óz, a nagy varázsló (Óz, a csodák csodája) című filmben – írja a BBC. A lábbelit egy december 7-én lezárt aukción értékesítették.

A filmben használt cipőkből négy pár maradt fenn, a most eladott, flitteres darabot korábban egy minnesotai múzeumból lopták el. Az online licitálás egy hónapja kezdődött, akkor úgy becsülték, akár 3 millió dollárt is adhatnak az ikonikus cipőkért.

Az aukciósház a párt a hollywoodi emléktárgyak Szent Gráljának nevezte, és végül a legértékesebb filmes tétel lett, amelyet egy árverésen valaha eladtak.

Az Óz, a nagy varázsló iránti érdeklődés az utóbbi időszakban ismét nőtt az ugyanabban az univerzumban játszódó új, Wicked című film miatt.

Garland mindössze 16 éves volt, amikor Dorothyt alakította a klasszikus, 1939-es musicalben, amely L Frank Baum 1900-ban megjelent könyvén alapul. A könyvben a varázscipő ezüst, a film producerei viszont az új Technicolor technológia előnyeinek kihasználása érdekében vörösre cserélték.

A musicalben és a könyvben is kulcspillanat, amikor a lábbelik összekoccintásai után Dorothy hazatér Kansasbe. Bár Garland több pár cipőt is viselt a forgatás alatt, csak négy maradt fenn, a most eladott lábbeliket egy magángyűjtő adta kölcsön a Judy Garland Múzeumnak, ahonnan 2005-ben lopták el őket.

A tolvaj azt hitte, a tárgyakon valódi drágakövek vannak, ám utóbb bebizonyosodott, hogy a dekoráció üveg, ezért az elkövető lemondott a lábbelikről. A pár csak 2018-ban, egy FBI-os akció során került, 2023-ban az akkor a 70-es éveiben járó tolvajt, Terry Jon Martint letöltendő börtönbüntetésre ítélték.