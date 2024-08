Az éremátadás után kérte meg olimpiai aranyérmes barátnője kezét – a kommentelők szerint ellopta tőle a pillanatot

Egy olimpiai aranyérem megszerzése a győztesek életének egyik legfontosabb momentuma lehet, ahogyan egy eljegyzés is az ilyen különleges, örök emlékként szolgáló események sorához csatlakozik. Egy kínai tollaslabdázónak ez a kettő szinte egyszerre adatott meg a 2024-es párizsi olimpián, azonban rajongói szerint vőlegénye ezzel ellopta tőle a pillanatot.

Augusztus másodikán a tollaslabda vegyes páros versenyén Zheng Siwei és partnere, Huang Ya Qiong aranyérmet nyertek, de a kínai sportolónőnek aznap egy másik sorsfordító esemény is kijutott. Az éremátadás után az olimpikon barátja, Liu Yuchen virágokkal várta őt, majd féltérdre ereszkedve feltette neki a nagy kérdést, hogy hozzámegy-e feleségül. Huang Ya Qiong láthatólag megdöbbent, és sírva igent mondott, de a közösségi médiában elterjedt felvétel nem aratott osztatlan sikert, valamint az eljegyzésről készült videókat már törölték az internetről.

A Daily Mail cikke szerint, amíg fellelhető volt a videó, a legtöbb kommentelő úgy vélte, a férfi ezzel „elvette a pillanatot” a barátnőjétől, várnia kellett volna az eljegyzéssel, és voltak, aki ebből azt a következtetés vonták le, hogy a férfiak mind reflektorfényre vágynak és önzők.

Liu Yuchen proposes to teammate Huang Ya Qiong after she won Gold at the mixed doubles badminton final match at the #Olympics. pic.twitter.com/izcJzufgkf