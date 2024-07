Michael J. Fox a Coldplay-jel közös fellépéséről: Kibaszottul észbontó volt

A 24.hu-n is beszámoltunk arról, hogy szombat este Michael J. Fox volt a Coldplay meglepetésvendége a Glastonbury Fesztiválon. A Parkinson-kórral küzdő színész kerekesszékben, gitárral a kezében érkezett meg a színpadra, és közreműködött a pop-rock együttes Humandkind, illetve Fix You című dalában is.

A 63 éves Fox a minap az Instagram-oldalán is megemlékezett a közös fellépésről. A helyszínen készült fotók mellett úgy fogalmazott:

Köszönet Chrisnek, Willnek, Johnnynak, Guynak és Philnek. Ó, igen, ha esetleg kíváncsiak lennétek… kibaszottul észbontó volt. Minden zenekarnak megvan az ideje, és minden időnek megvan a zenekara. Ez a Coldplay ideje.