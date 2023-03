Újabb termékek olcsóbban!

A Lidl áruházlánctól már megszokhattuk, hogy nagyon érzékenyen és gyorsan reagál a társadalmi és gazdasági változásokra. Mindig az első és legfontosabb alapelve, hogy a vásárlói számára kiváló minőségű termékeket kínáljon széles választékkal és nagyon jó árakkal, hogy folyamatos fenntarthatósági innovációkkal hozzájáruljon környezetünk védelméhez, hogy gazdaságilag segítse Magyarországot, a hazai beszállítókkal való együtt működéssel, és a hazai termékek népszerűsítésével.

Az idei év azonban újabb kihívásokat állított a vásárlók és az áruházlánc elé is. Az egyre nehezedő gazdasági helyzet ugyanis arra ösztönzi a vásárlókat, hogy vásárlásaiknál az elsődleges szempont a spórolás legyen. Hogyan tud egy diszkontáruházlánc ebben segíteni?

A Lidl úgy döntött, hogy minél szélesebb körben, minél több termékkategóriában csökkenteni fogja az árakat, ezzel támogatva a vásárlókat kiadási költségeik csökkentésében. Január óta több mint 300 termék fogyasztói árát csökkentették, többek között a sajtok és egyéb tejtermékek, gyümölcslevek, szendvics feltétek, valamint a mustár és bacon is kapható tartósan alacsony áron.

Márciustól pedig újabb termékek fogyasztói árát csökkentették, melyek között többek között több mint 50 alaptejtermék és 17-féle pékárú is helyet kapott.

„Vállalatunk stratégiai célként tűzte ki, hogy folyamatosan a magyar emberek, családok mellett álljon és ezzel összhangban minél szélesebb körben, minél több termékkategóriában csökkentsük az árakat. Január elsejétől már több mint 300 termék fogyasztói árát mérsékeltük. A sajtok esetében a 250 grammos Pilos Edámi darabolt sajt ára például 25%-kal 749 forintra csökkent, az 1 kg-os kiszerelésű Pilos trappista sajt pedig 23%-kal kerül kevesebbe, ami darabonként igen jelentős, 900 forintos megtakarítást jelent majd vásárlóink számára” – emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

A cél azonban nem csak az, hogy néhány kategóriában csökkentésre kerüljenek az árak, hanem az, hogy a lehető legtöbb kategóriában megvalósuljon az árcsökkenés. A tejtermékek ára mellett így csökkent a Combino durum száraztészták (spaghetti, fusilli, penne rigate, chifferini) ára, valamint a Kania fűszerpaprika, a W5 mosogatógép tabletta, a Siempre tisztasági betét és a különböző méretű és kiszerelésű Lupilu Nature pelenkák ára is.

Legutóbbi árcsökkentés hatására pedig 17 különféle pékáru ára mérséklődött,így például, a sajttal szórt nosztalgia kifli ára is 20 forinttal csökkent, míg a fahéjas tekercs 10%-kal lett olcsóbb.

Jelentős mértékben, 20%-kal csökkent az 1 kg-os kiszerelésben elérhető baromfi rudacska ára is, amit mostantól 949 forintért vehetnek meg a vásárlók, vagy a gyorsfagyasztott csirkemáj (500g), ami 499 forintos áron érhető el, vagyis 16%-kal kell érte kevesebbet fizetni, de 14 százalékkal olcsóbb a 125g-os mozzarella sajt, illetve 100 forinttal kevesebbet kell fizetni a 340g-os darabolt ananászkonzervért is, ami így 799 Ft-ba kerül.

Természetesen a Lidl további terve az, hogy az árcsökkenés a kiemelkedő minőség megtartása mellett, a következő hónapokban is folytatódjon. Így a heti akciók, kuponok és extra kedvezmények mellett, a vásárlók számíthatnak további tartósan kedvezményes árú termékek megjelenésére.

A vásárlók pedig ezen felül továbbra is megtalálhatják az akciós újságban az aktuális akciókat, kedvezményeket, amelyek segítenek a spórolásban. Az online akciós újság megjelenésével a Lidl nem csak a papírfelhasználását csökkentette, hanem a megtakarított összegből további extra akciókkal kedveskedik a vásárlóinak. Azok a vásárlók, akik pedig szeretnék továbbra is a papír alapú akciós újságot is átlapozni a boltokban megtalálják őket.

Az online akciós újság a Lidl és Lidl Plus applikációkban érhető el. Az applikációk azonban nem csak az akciós újságot tartalmazzák, hanem egy olyan digitális hűségprogramot, amely nap, mint nap kínál újabb lehetőséget a takarékoskodásra.

A heti kuponok mellett, a Lidl Plus használói a vásárlások után kaparós nyereménykártyákat kapnak, a Kupon Plusnak köszönhetően pedig a meghatározott vásárlási limitek elérésével ajándék termékekkel vagy számla végi kuponokkal gazdagodhatnak.