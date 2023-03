A hely, ahol nem várt arannyal díjazzák a nyomkodást

Vele kelünk, vele fekszünk, egész nap elérhető távolságban van. Minden pittyenésére és rezgésére azonnal ugrunk. Legszívesebben mindenhova magunkkal vinnénk, mert állandóan nyomkodnánk. Van viszont egy hely és egy élethelyzet, ahol nem érdemes nyomkodni, mert az könnyen egészségkárosodáshoz vezethet.

A telefonunk már-már hozzánk nőtt. Mindig a markunkban tartjuk, semmiért sem mondanánk le róla. Sokan még akkor sem teszik le, ha éppen a mellékhelyiségbe mennek, hiszen az ott eltöltött idő sokkal kellemesebb, ha közben játszhatnak, esetleg e-mailt írhatnak vagy elintézhetik a bevásárlást. Az orvosok azonban ezt nem javasolják, ugyanis komoly egészségi problémákhoz, akár aranyér kialakulásához is vezethet.

Természetesen nem közvetlenül a mobil okozza az aranyeret, hanem a WC-n eltöltött idő, ami azonban sokkal hosszabb, ha nem vagyunk képesek lemondani a telefonunkról, hiszen miközben azt nyomkodjuk, észre sem vesszük, hogy milyen régóta „trónolunk”. Amennyiben mi is a mobilunk társaságában szeretünk WC-re menni, akkor fokozottan figyeljünk oda az aranyér tüneteire, hiszen nagy az esély arra, hogy egyszer szembesülnünk kell ezzel a kellemetlen betegséggel.

Az aranyér pedig rengeteg embert érint. Kialakulása számos okra vezethető vissza. Megjelenhet várandós nőknél, egészségtelenül táplálkozóknál, túlsúlyosaknál, de ami most ezeknél fontosabb: azoknál is, akik túl sok időt töltenek a WC-n. Drasztikusan növeli az aranyér kockázatát, ha sokáig maradunk a toaletten abban a pozícióban, amelyben székelni szoktunk.

Az aranyér jellemző tünetei:

élénkvörös színű vér a széklet felszínén

viszkető végbélnyílás

székletürítés után rögtön újra megjelenő ürítési inger

tapintható vagy látható csomók a végbélnyíláson belül vagy kívül

ülő helyzetben vagy székletürítés közben jelentkező fájdalom a végbél környékén

Sajnos, a korunk előrehaladtával nő az aranyér kockázata. Amennyiben a fent említett panaszokat tapasztaljuk magunkon, és patikai készítmények használatával sem tudjuk enyhíteni a tüneteket, akkor forduljunk orvoshoz!

De mégis hogyan jön a képbe a WC-n való telefonozás? Úgy, hogy a nem megfelelő testtartás is komoly gondokhoz vezethet, így semmiképpen sem javasolt telefonozni a vécén ülve. A felsőtestnek és a lábaknak ideális esetben 35 fokos szöget kellene bezárniuk, nem véletlen, hogy az állatvilág bizonyos tagjai, a gyermekek és egyes kultúrák is a guggolást tartják természetesnek, mint ahogy az sem, hogy hasfájás esetén is a lábak felhúzása jelent megkönnyebbülést. Ehhez elég megemelni a lábainkat, azaz trónolás közben egy 15-20 cm magas sámlira vagy bármilyen támasztékra helyezni azokat. Ha mindeközben még egy kicsit előre is dőlünk, szinte tökéletes „guggoló” pózt tudunk felvenni, bármilyen toaletten ülünk is. A guggolásnál nincs szükség se préselésre, se erőlködésre. Sokak számára ez biztosan mókás lehet, de javasoljuk ezzel a módszerrel felfrissíteni a rosszul rögzült szokásokat.

