Austin Butler mikrózott fagylaltot ivott, hogy hízni tudjon az Elvis forgatására

Ryan Gosling volt az inspirációja.

Austin Butler tavaly nyáron debütált Elvisként, az alakításáért Golden Globe-díjat kapott, illetve Oscar-díjra is jelölték.

A színész nemrég a Variety-nek idézte fel, hogy a film készítői nem voltak meggyőződve arról, hogy az idősebb Elvis Presley-t is el tudja majd játszani, ezért mindent elkövetett azért, hogy hízni tudjon a szerep kedvéért.

Hallottam, hogy amikor Ryan Gosling a Komfortos mennyországra készült, megmikrózta a fagyit és megitta. Így hát elkezdtem ezt csinálni. Elmentem, vettem tucat fánkot és mindet megettem. Tényleg elkezdtem hízni

– mondta Butler, aki saját bevallása szerint egy hétig élvezte ezt az életformát, aztán elkezdte szörnyen érezni magát.

A színész egy másik interjúban, a Hot Ones csütörtöki epizódjában azt is elmesélte, hogy az Elvis után a Dűne második részének forgatására kezdett készülni, ahol már egyáltalán nem a hízás volt a cél. Mint mondta, a trénere teljesen kikészítette az edzéseiken, volt olyan, hogy Butler el is hányta magát fáradtságában.