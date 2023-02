Ízléstelenül helyezett ki reklámot a McDonald’s, de már megbánták

Egy egészen szokványos, rántott csirkemelles szendvics hirdetését helyezte ki a McDonald’s egy forgalmas út mentén az angliai Cornwallban. Nem sokkal később mégis a plakát leszedése mellett döntöttek, miután rengeteg panaszt kaptak az elhelyezése miatt – írja Cornwall Live című helyi hírportál.

A ropogósra sült csirkét reklámozó plakát ugyanis éppen a Penmount Krematórium mellett került kihelyezésre, így felzaklatta a gyászoló családokat. Egy nő, akinek az anyósát nemrég hamvasztották el a krematóriumban, azt mondja, látja a dolog vicces oldalát, de összeségében mégis borzalmasan ízléstelennek találja a plakátot.

A McDonald’s közölte, a cég komolyan veszi a problémát. Amikor a buszmegállóba kihelyezett plakátot megrendelték, nem tudták, mi van az út túloldalán, de gondoskodni fognak a hirdetés levételéről.

Most people have found it amusing but we’re sure not everyone is lovin’ it #McDonalds @McDonaldshttps://t.co/QrMeL2bbUo

— Cornwall Live (@CornwallLive) February 10, 2023