Kristen McMenamy, a Valentino modellje elesett a kifutón, majd felállt, tovább sétált és elhajította a cipőit

Az 58 éves Kristen McMenamy a ’80-as évek óta sétál kifutókon, január 25-én a párizsi Haute Couture hetén is modellként vett részt, egy Valentino összeállítást vonultatott fel. McMenamy-n végül a márka cipője fogott ki: az első botlása után még sikerült elkerülnie az esést, de a bokái végül megadták magukat, és térdre rogyott a kifutón. A körülötte ülő vendégek rögtön felpattantak, hogy a segítségére siessenek, a modell viszont gyorsabb volt. Lekapta a lábáról a magassarkúit, majd tovább sétált.

This video makes me never want to buy Valentino shoes pic.twitter.com/OihjTCXBn6

— Eboni🤍 (@VersaceVenus_) January 25, 2023