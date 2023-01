Napokig sikerült középiskolásnak kiadnia magát egy 29 éves nőnek New Jersey-ben, mire lebukott

A nő hamis dokumentumokkal igazolta a személyazonosságát, majdnem egy hetet sikerült az iskolában töltenie.

Egy 29 éves nő középiskolásnak adta ki magát, hamis dokumentumokkal napokig be tudott járni egy New Jersey-i iskolába – közölte az ABC.

Hyejeong Shin hamis dokumentumokat nyújtott be a jelentkezésnél a New Brunswick High Schoolba, így vezette meg az intézményt, a múlt héten négy napot is az iskolában töltött, mire lebukott. Az incidenst az iskolatanács kedd esti ülésén jelentették be.

Ms. Shin hamis születési anyakönyvi kivonatot adott át a New Brunswicki Oktatási Tanácsnak azzal a szándékkal, hogy fiatalkorú középiskolásként iratkozzon be

– áll a rendőrség közleményében.

Azonnal értesítették az összes illetékes hatóságot és a nőt kitiltották az iskola területéről.

Shin ellen vádat emeltek, amiért hamis kormányzati okmányokkal próbálta igazolni a személyazonosságát és az életkorát.

A nőnek azért sikerült napokat kihúznia, mert a New Jersey-i diákok akár 30 napig is járhatnak ideiglenes iskolába, míg el nem döntik, hogy ott vagy más intézményben tanulnak.

Az iskola vezetése négy nappal a felbukkanása után végzett az átvilágításával, ekkor derült ki a csalás.

A vezetőség közölte, felhívták a tanulók figyelmét, hogy ne találkozzanak a nővel, egyben felülvizsgálják a beiratkozási folyamatot, hogy a jövőben elkerüljék a hasonló eseteket.

A rendőrség egyelőre nem árult el többet az esetről, az ABC sem tudta megszólaltatni a nőt és az ügyvédjét sem.