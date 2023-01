Zámbó Krisztián néhai x-faktoros társáról, Stone-ról: Egy nagy testbe bújt gyerek volt, jókat hülyéskedtünk

Ahogy hétfőn a 24.hu-n is beszámoltunk róla, 62 éves korában meghalt az X-Faktor egykori felfedezettje, Kovács László Stone. Zámbó Krisztián a tehetségkutató harmadik évadában szerepelt együtt a néhai énekessel, akinek halálhíre nagyon megrázta őt. A Blikknek elmondta, jó barátságot ápoltak annak idején, és a verseny után is szoros maradt a kapcsolatuk. Legalább hetente beszéltek egymással, valamint rendszeresen szerveztek találkozókat.

Hiperaktív volt, ő egy nagy testbe bújt gyerek volt. Mindig pörgött. Sokat boroztunk együtt, jókat hülyéskedtünk, sajnálom őt, és nagyon-nagyon megérintett. Még dolgozom fel az ügyet. Sajnos az utóbbi egy-két hónapban nem beszéltünk, de ez nem azért volt, mert rosszban lettünk volna, hanem egyszerűen neki is volt dolga, nekem is. De amúgy hetente beszéltünk mindig, találkoztunk is