Álom luxuskivitelben – egyre nagyobb divat az alvásturizmus

Miért is utazik el az ember otthonról, ha szabadságra megy? Erre a kérdésre egyre többen válaszolják azt, hogy egy jót aludni. Ezt az igényt mára a szállásadók is felismerték, elképesztő szolgáltatásokkal igyekeznek biztosítani a csúcsalvás lehetőségét.

Ha az ember elmegy szabadságra, jellemzően a látnivalók, a helyi klíma, a szolgáltatások, a természeti vagy gasztronómiai adottságok alapján választ célpontot, de ritkán azért, hogy mennyire jól tudna aludni az adott helyen. A koronavírus-járvány alatt viszont felértékelődött a minőségi pihenés szerepe, a pandémia alatt ugyanis megsokszorozódott az alváshiánnyal küzdők száma, ennek eredményeként (is) az utóbbi években már egyre több szállásadó alakítja ki úgy a portfólióját, hogy segítsen az alvással küzdő vendégeknek.

Csipkerózsika program és hanggyógyító masszázs

London első alvásközpontú szállodája 2020 elején nyitotta meg kapuit, a Zedwellben hangszigeteléssel ellátott szobákat alakítottak ki, ami újszerűen hatott, de igazából az a furcsa, hogy ezt eddig nem nagyon szorgalmazták a hotelek. Egy évvel később nyílt meg a portugáliai Coimbrában a Hästens Sleep Spa Hotel, amelyet a svéd presztízságyak készítője, a Hästens hozott létre, kifejezetten azzal a céllal, hogy a saját termékeivel biztosítsa a lehető legmagasabb minőségű alvást.

Az elmúlt egy évben nyílt meg a New York-i Park Hyattben a Bryte Restorative Sleep Suite, ami egy 900 négyzetméteres lakosztály, tele alvásjavító kényelmi szolgáltatásokkal, a Rosewood Hotels & Resorts pedig több egységében is elindította az úgynevezett Alchemy of Sleeping programját. A Párizs központjában található Rosewoodnak külön „Csipkerózsika csomagja” van, ami olyan szolgáltatásokat tartalmaz, amelyek a minőségi alvást segítik elő. A vendégek személyre szabott üzenetekkel, meditációs gyakorlatokkal, alvással kapcsolatos konzultációkkal fejleszthetik az éjszakai pihenésüket, és megtanulhatják, hogyan érjék el a minőségi alvást a saját otthonukban is. A kínai Kantonban található Rosewood hagyományos kínai gyógynövényekkel, irányított meditációval, illetve zenéből, hangokból vagy hangrezgésekből álló hanggyógyító „masszázzsal” trenírozza a vendégeket, akik olyan gyakorlatokat is elsajátíthatnak, amelyekkel a szervezetük este maximálisan ki tudja pihenni magát.

A Saint-Barthélemyben található egység a nyugalom és a belső béke elérésére helyezi a hangsúlyt, a Healing Sound Bath Therapy során például aktiválják az agyhullámokat egy álomszerű állapot eléréséhez. Emellett a szobákban mesterséges köddel, selyemhuzatokkal és szemtakarókkal, alvási tippeket tartalmazó könyvekkel, valamint meditációs applikációkkal segítik a relaxálást. A többi Rosewoodhoz hasonlóan itt is olyan menüket állítanak össze, amelyek a lehető legpihentetőbb alváshoz szükségesek.

A Brit Virgin-szigeteken található Rosewood Little Dix Bay olyan szabadtéri tevékenységeket alkot és szervez, amelyek olyanok, mintha egy álomban játszódnának, valamint speciális, alvás előtti jógát tartanak és oktatnak, a mexikói Rosewood Mayakóban pedig terapeuták segítségével dolgozzák ki az ideális alvási ciklusokat, a vendégek részére durmolást támogató aromaterápiás kezelést vagy egy alvással kapcsolatos mesterkurzust is kínálnak.

Kaliforniában két Rosewood hotel is van, Montecitóban és Menlo Parkban, amelyekben személyre szabott hűtést és fűtést alkalmaznak, az úgynevezett Circadian Climet technológiával befolyásolni is tudják az alvó vendég testhőmérsékletét, hogy minél pihentetőbb legyen az alvás. A stresszmentes pihenéshez a vendégeknek CBD-vel, levendulával fűszerezett kezeléseket tartanak, ehhez jön hozzá a kilátás a páratlan természeti környezetre.

A szintén mexikói San Miguel de Allendében a szálloda vezető séfje, Vincent Wallez által gondosan összeállított, nyugtató összetevőket tartalmazó menüvel készítenek fel az alvásra, amelyet a szálláshely festői környezete, meditációs és légzési technikák és különböző jógagyakorlatok is segítenek.

Mást jelent a jólét, mint korábban

Látható, hogy milyen hamar és milyen nagy mértékben képes átformálni egy-egy szállásadó a kínálatát. Bár úgy tűnik, hogy a trend az utóbbi években alakult ki, Dr. Rebecca Robbins, a „Sleep for Success!” (Aludj a sikerért) című könyv társszerzője úgy véli, hogy ez az elmozdulás már régóta tart, különösen a szállodák esetében.

Az alváskutató a CNN Travelnek elmondta, a szállodák eddig többnyire olyan szolgáltatásokat kínálnak, amelyek inkább rontják az alvásélményt. Robbins szerint a hotelek többsége még mindig a sokszor megterhelő, „adagközpontú”, így a pihentető alvás szempontjából káros menüsorokkal, esti-éjszakai programokkal vagy sokszor stresszes közös, kültéri programokkal indirekt módon tesz arról, hogy a vendég ne aludjon olyan jól, nem beszélve arról, hogy sokszor a szállodai szobák falai is minden apróbb zajt átengednek.

A kutató szerint azonban hatalmas változások álltak be a kollektív tudatosságban, valamint változott a felfogás, hogy mi a jólét, és hogyan lehet azt elérni.

Ebben nagy szerepet játszott a koronavírus-járvány. A Journal of Clinical Sleep Medicine című folyóiratban megjelent tanulmányban arról számoltak be, hogy a kutatásban résztvevő több mint 2500 felnőtt 40 százaléka arról panaszkodott, hogy a járvány kezdete óta jelentősen csökkent az alvásminősége.

A Covid-járvány alatt fokozott figyelem került az alvásra, és valószínűleg azért, mert nagyon sokan küzdöttek ezzel

– mondja Dr. Robbins.

Malminder Gill hipnoterapeuta is változást észlelt az alváshoz való hozzáállásában, szerinte egyre fontosabbá válik a hosszú élettartam, emiatt a szolgáltatások köre is rohamtempóban kezdett bővülni.

Ez nem meglepő, az alvás fontos része az életünknek. Az alváshiány számos egyéb problémát okozhat a szervezetben és a mentális egészségünkben. A fáradtságon túl szorongást, depressziót, hangulati ingadozásokat eredményezhet

– mondta Gill, aki együttműködött a Cadogannal – a Belmond londoni luxusszállodájával –, és létrehozták az úgynevezett Sleep Concierge-t, ami egy speciális szolgáltatás az alvásproblémákkal küzdő vendégek számára. Magában foglalja az elalvást előidéző ​​meditációt, súlyozott takarókat, alvást segítő teát, illatos párnákat, amelyeket az alapján is ki tudnak alakítani, hogy a vendég háton vagy oldalt szeret aludni. A szállodák így személyre szabott alvásprogramokat is kínálhatnak már.

Különböző dolgok működnek különböző emberek számára életük különböző szakaszaiban

– állítja Gill, aki szerint ez azért is fontos, mert nem létezik egy mindenki számára megfelelő megoldás az alvásproblémákra.

A szállodák és üdülőhelyek által kínált alvásközpontú programok és/vagy elvonulások típusai is általában eltérőek, az egyes létesítmények eltérő módon közelítik meg a koncepciót.

A Six Senses luxusszállodai márka számos, három-hétnapos vagy annál is hosszabb alvásprogramot kínálnak, míg a Mayfairben található Rocco Forte hotel, a Brown’s hotel, vagy a Londonban nemrégiben megnyitott Forte Winks a kétéjszakás élményben hisz.

Az alvás nagyon fontos, ez a tendencia figyelhető meg az alvásturizmusban és általában a wellnessben a koronavírus-járvány és a lezárások után

– mondta Daniela Moore, a Rocco Forte Hotels PR-menedzsere.

Gill számára az ilyen típusú élmények bővülő kínálata azt mutatja, hogy az emberek kezdik megérteni, mennyire fontos az alvás.

Jól kell aludni addig is, amíg jót nem alszunk

Az alvásnak nem csak a célállomáson kell tökéletesnek lennie, hanem az oda vezető úton is, ezt ismerték fel a légitársaságok is.

Már a 2000-es évek óta vannak franciaágyak egyes nemzetközi járatokon, a leghíresebb talán a Singapore Airlines Airbus A380 első osztályán található hálószobás lakosztály, amelyhez hasonlót kínál a 2010-es évek közepe óta az Etihad Airways Etihad Residence néven.

Több társaság a business osztályokat is úgy alakítja ki, hogy a minőségi alvás legyen a középpontban, a japán LIFT Aero légitársaság például olyan üléseket biztosít, amelyeket könnyen franciaággyá lehet alakítani.

A koronavírus egyenlő volt egy törlés gombbal. Sok utazó számára megváltoztatta a prioritásokat

– mondta Daniel Baron légitársaság ügyvezető igazgatója.

Baron a CNN-nek elmondta, egyre inkább megnőtt az igény, hogy maga az utazás is élményszerű legyen, illetve megnőtt a magánélet védelmének fontossága, azaz már nem csak az a szempont, hogy exkluzív legyen a fekhely, de az is, hogy minél inkább el legyen szeparálva a többi embertől. De nem úgy, hogy kizárólag ezt ajánlják, hanem hogy biztosítják a választás szabadságát is.

Az iparág az üzleti osztályon a „teljes magánélet védelme” helyett az „adj választási lehetőséget” felé mozdult el. Némi gondot jelent, hogy a franciaágyak miatt kevesebb helyük marad az utasoknak, de ezeket sok helyen úgy alakítják ki, hogy össze lehessen csukni őket. Pozitívum ugyanakkor, hogy kevés légitársaság számol fel extra díjat a pároknak, ha a kétszemélyes ágyat választják a normál business osztály ülései helyett.

A Singapore Airlines dupla ágyat kínál a teljesen felújított Airbus A380-as flottájának ülésein, a Qatar Airwaysnél franciaágy is jár a QSuite csomaghoz, amely néhány Boeing 777-es és Airbus A350-es repülőgépen vehető igénybe.

A gyártók is kezdik felismerni az üzleti lehetőséget, és kifejezetten a business osztályokra készítenek franciaágyakat.

Az biztos, hogy a következő fejezet a hosszú távú, keskenytörzsű repülőgépek nászutas lakosztályairól szól

– mondja Baron.

Alvásturizmus a probléma meghatározása érdekében

De vajon ezek a párnapos „tréningek” milyen hatással lehetnek hosszú távon az alvás minőségére?

Dr. Robbins szerint az „egészséges alvási stratégiák” köré épülő utazási élmények az optimális pihenésen túl segítenek lokalizálni a problémát, az illető számára világossá válhat, miért alszik rosszul, így tudja, mit kell kijavítania, min kell dolgoznia.

Ha valaki eljön az egyik ilyen „elvonulásra”, és utána továbbra is fennállnak a panaszai, annak az lehet az oka, hogy kezeletlen alvászavara van

– mondta a hipnoterapeuta, aki szerint az „alvásturisták” számára hamar kiderülhetnek az olyan problémák, mint az alvási apnoe, a nyugtalan láb szindróma vagy az álmatlanság.

Ez a szállodák számára is fontos információ, hisz így specifikusabb szolgáltatásokat tudnak kialakítani az egészségügyi szakemberek segítségével.

Akadnak olyan szálláshelyek, ahol már jóval előrébb járnak. A genfi ​​Mandarin Oriental már együttműködik a svájci CENAS alvásgyógyászati központtal, háromnapos programokat szerveznek, amelyek során tanulmányozzák a vendégek alvási szokásait, és azonosítják a lehetséges alvászavarokat.

Bár az alvásközpontú létesítmények és élmények többsége a luxuskategóriába tartozik, Dr. Robbins úgy véli, hogy minden szállodának és üdülőhelynek prioritásként kellene kezelnie ezt a problémát.

Szerinte sok helyen már azzal is segítenének a vendégeknek, ha az ágy mellett hagynának egy füldugót, de ennél nem sokkal bonyolultabb módszerekkel is jobbá tudják varázsolni a vendégek alvását, közvetve pedig a pihenésüket, a szabadságukat.

Dr. Robbins is megerősítette, hogy folyamatosan és dinamikusan növekszik az alvásturizmus szerte a világban, a szakember szerint még korántsem teljes a szolgáltatások tárháza, amivel a hotelek az alvásminőséget javíthatják. A kínálat fejlődésének és bővülésének tempóját látva nem sok kell hozzá, hogy a Dr. Robbins által említett lemaradást minél hamarabb be tudják hozni.

Az „alvásturisták” valóban kipihentebben érkezhetnek vissza a nyaralásból, nem érzik úgy, hogy fáradtabbak a szabadság után, mint előtte. Így ezek az utak egyfajta életvezetési útmutatóként is szolgálhatnak, bőven túlmutatva az ott eltöltött néhány napon. Nem ritka, hogy sokkal fáradtabban érkezik vissza az ember a szabadságáról, vagy legalábbis azt érzi, hogy nem sikerült eléggé kipihennie magát. Azzal a csomaggal pedig nehéz versenyezni, amely azt ígéri, hogy megfiatalít az utazás alatt, és felfrissült állapotban ad vissza a mindennapoknak.