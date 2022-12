Minimális bírsággal megúszta a brit nő, aki ripityára tört egy százmilliós luxusautót

A lehető legsimábban megúszta az ellene indított eljárást az a brit nő, aki totálkárosra tört egy luxusautót.

Kayleigh Finnie 2021. július 5-én a Waltham nevű településen fekete Alfa Romeo Giuliettájával belehajtott egy sárga Lamborghini Aventadorba.

A Grainthorpe-ban (Lincolnshire, Anglia) élő 36 éves nő a napokban zajlott bírósági tárgyaláson elismerte, hogy nem közlekedett kellő óvatossággal, amikor autójával a balesetet okozta.

A luxusautó, amely használtan 250-300 ezer font (120-150 millió forint) közötti összegbe kerül, totálkárosra tört az eset során

– írja a Grimsby Live. Finnie a balesetben a saját autóját is megrongálta, személyi sérülés azonban nem történt.

A figyelmetlen sofőr nemcsak, hogy megúszta a börtönt, de mindössze 40 fontra (20 ezer forint) bírságolták meg, emellett 40 font (16 ezer forint) kártérítés megfizetésére kötelezték, és kapott három büntetőpontot.

This is the scene on Cheapside in Waltham following a collision involving a bright yellow Lamborghini.

Photo: Matt Jones. pic.twitter.com/CvPlG1l3bf

— Gi Grimsby News (@GiGrimsbyNews) July 5, 2021