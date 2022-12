Nádai Anikó nem vezeti tovább a ValóVilág 11-et

Úgy érzi, a gyerekei mellett van a helye.

Nádai Anikó több évadon át vezette a ValóVilág élő show-jait és esti összefoglalóit. A novemberben induló 11. évadot is ő mutatta be a nézőknek, mostanra viszont be kellett látnia, hogy túl korán tért vissza a munkához, és a gyerekei mellett van a helye.

Nagyon nehéz volt beismerni, de túl korán vetettem magam újra munkába. Alex babám még anyatejes. Sokszor felébred este és éjjel, s persze kell neki a jelenlétem. Patrik pedig most lett első osztályos, természetes, hogy ő is nagyon igényli a figyelmem, így bármennyire nehéz is volt, de be kellett látnom, hogy nekem teljes értékűen mellettük van most a helyem

– írta közleményében Nádai, akit a ValóVilág stábja is támogatott a döntésében.

A műsorvezető később az Instagram oldalán is köszönetet mondott a csatornának.

A hír igaz. Ma vezetem utoljára a ValóVilágot. Be kellett lássam, bármennyire is nehéz volt, hogy nem állok készen még a visszatérésre, a gyerekeknek szükségük van rám. Nehéz volt, mert maximalista vagyok és szeretem a kihívásokat, de szerencsére az RTL mindenben támogatott és figyelembe vették a kérésem. Köszönöm!

Nádai Anikó a ValóVilág ma esti összefoglalójában utoljára lesz látható az idei évadban.