Vesztegzár alatt a sanghaji Disneyland, a látogatók csak negatív teszttel távozhatnak

A viszonylag alacsony számokat is komolyan veszik Kínában.

Nem hagyhatják el a vidámpark területét a látogatók, ha nem produkálnak negatív tesztet, írja a Reutersre hivatkozva az Abc News. Az intézkedés oka az, hogy a városban tíz új koronavírus-esetet regisztráltak. Helyi idő szerint hétfő reggel döntöttek a lezárás mellett, be nem is lehet már menni, ki is csak negatív teszteredménnyel. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint a park ugyanúgy üzemel, fel lehet ülni a játékokra.

Az Abc emlékeztet, idén már egyszer lezárták a vidámparkot, akkor három hónapra (Sanghajjal együtt), illetve két napig tavaly novemberben is zárva volt – akkor 30 ezren ragadtak bent.