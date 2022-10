Mielőtt elindultak szülni a kórházba, Szegedi Fecsó még szólt Géczi Beának, hogy mosogasson el

Mint azt megírtuk, megszületett a celebpár Szegedi Fecsó és Géczi Bea első közös gyereke, aki ráadásul az Egyesült Államokban jött világra.

Szegedi a Fókusznak elárult néhány kulisszatitkot a baba érkezéséről, és azt megelőző órákról.

Tartottam magzatvíz-fakasztót, mert szombat reggel már jöttek az erős fájásai a Beának. Be is mentünk a kórházba, majd mondták, menjünk haza nyugodtan. Egész nap itthon voltunk, nagyon fájt neki, de mondom, én elkezdek borozgatni, hátha előbb jön a baba – és így is volt. Este nagyon fájt a Beának a hasa, mondtam is, hogy akkor gyorsan mosogasson el, beültünk a kocsiba és mentünk a kórházba.