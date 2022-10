Miklós dán herceg a titulusvesztéséről: Nem értem, miért kellett ennek így történnie

Alig egy héttel a hivatalos bejelentés előtt értesült arról, hogy a nagyanyja megfosztja a hercegi titulusától.

A dán királyi palota néhány nappal korábban jelentette be, hogy Margit dán királynő megfosztja kisebbik fia, Joakim herceg gyerekeit a királyi rangjaiktól. Ez azt jelenti, hogy Miklós herceget, Félix herceget, Henrik herceget és Athena hercegnőt 2023 január 1-jétől már nem szólíthatják ezeken a titulusokon. A továbbiakban Monpezat grófjaiként és grófnőjeként nevezik majd őket.

A döntésre a minap Joakim herceg volt felesége, Alexandra frederiksborgi grófnő után a legidősebb fiuk, Miklós dán herceg is reagált. Az apja után a herceg is arról számolt be, hogy a királynő döntéséről alig egy héttel azelőtt értesültek, hogy azt nyilvánosságra hozták volna.

Természetesen az egész családom és én is nagyon szomorúak vagyunk. Ahogyan a szüleim is elmondták, megdöbbentett minket a döntés, és az, hogy valójában milyen gyorsan ment végbe. Nagyon zavart vagyok, hogy miért kellett ennek így történnie

– mondta a modellkedéssel is foglalkozó Miklós.

Margit dán királynő egyébként a héten azt nyilatkozta: a döntése az unokái érdekét szolgálja.