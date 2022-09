David Beckham megkerülhette volna a sort a királynő ravatalánál, de nagyapja emléke miatt nem élt a lehetőséggel

Az egykori sztárfocistának egy parlamenti képviselő javasolta, hogy kerülje meg vele a sort, de ő inkább becsületesen beállt a tömeg végére, és több mint fél napot várt arra, hogy tiszteletét tehesse II. Erzsébet koporsójánál.

Ahogy lapunk is beszámolt róla, a Manchester United és az angol labdarúgó-válogatott egykori legendás játékosa, David Beckham is lerótta a tiszteletét a több mint 70 éve uralkodás után múlt héten elhunyt II. Erzsébet királynő ravatalánál a londoni Westminster-palotában. A sztár látogatása nemcsak azért került bele a hírekbe, mert megtörtént, hanem azért is, mert Beckham beállt a több kilométeres sor végére, majd végül 13 óra várakozás után jutott be a brit uralkodó koporsójához.

Azóta az is kiderült, hogy nem azért nem előzte meg a sort, mert nem adódott rá lehetősége, hanem azért, mert visszautasította. Az újabb hírről beszámoló Daily Mirror szerint Beckham – aki még fánkot is vitt a vele együtt várakozó idegeneknek idegeneknek – úgy érezte, megboldogult nagyapja nem nézné jó szemmel, ha élne a sztárságból fakadó előnyös szituációval, ezért inkább kivárta a sorát.

A brit bulvárlap szerint minden parlamenti képviselő négy vendéget vihetett magával soron kívül a királynő ravatalához, és a testület egy meg nem nevezett tagja ajánlotta fel neki, hogy csatlakozzon hozzá, de az egykori focista visszautasította a meghívást.