David Beckham 12 órát állt sorban, hogy megnézze II. Erzsébet királynő koporsóját

Szerdán felravatalozták II. Erzsébet koporsóját a londoni Westminster Hallban. Itt bárki leróhatja a tiszteletét a néhai királynő előtt, aki hajlandó kiállni a hosszú sort. A BBC jelentése szerint csütörtök délelőtt egészen a Tower Bridge-ig, közel hatkilométeren át álltak sorban a gyászolók.

A Daily Mail szerint David Beckham is beállt a sor végére péntek hajnali 2 óra körül, és egy csomag fánkkal is kedveskedett a körülötte állóknak. Beszámolók szerint annyian akarják lefotózni az egykori focistát, hogy nem halad miattuk a sor, sőt, az emberek elkezdtek azért sorakozni, hogy képet készítsenek a sztárról.

Beckham állítólag több mint 12 órát töltött sorban állással, ez idő alatt az ITV News-nak is nyilatkozott:

‘I was so lucky I was able to have a few moments in my life to be around Her Majesty

‘A sad day but it’s a day to remember the incredible legacy she left’

David Beckham told ITV News’ @neilconneryitv he’s queued 12 hours to see the Queen Lying in Statehttps://t.co/tMtgIn9Bst pic.twitter.com/vPYR8SObXB

— ITV News (@itvnews) September 16, 2022