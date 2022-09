Az ITV tudósítója azt írja, a királynő mind a négy gyereke a Balmorali kastélyban tartózkodik jelenleg, Vilmos herceggel együtt. Ez alapján II. Erzsébet állapota valóban aggodalomra adhat okot.

All the Queen’s four children are now with her at Balmoral Castle. Along with her grandson, the Duke of Cambridge.

This is a serious situation.

