Mi jön most, hogy meghalt II. Erzsébet?

Végigvettük, mi vár a szigetországra.

Meghalt a királynő, éljen a király!

II. Erzsébet királynő halálával legidősebb fia, Károly lett az uralkodó. Az öröklési sorrend most így néz ki:

Vilmos herceg, Károly herceg legidősebb fia György herceg, Vilmos herceg idősebb fia Sarolta hercegnő, Vilmos herceg lánya Lajos herceg, Vilmos herceg fiatalabb fia Harry herceg, Károly herceg fia Archie Mountbatten-Windsor, Harry herceg fia Lilibet Mountbatten-Windsor, Harry herceg lánya András yorki herceg, II. Erzsébet második fia Beatrix brit királyi hercegnő, András yorki herceg legidősebb lánya

Mi jön most?

Fontos tudni, hogy a királynő halála utáni időszak forgatókönyve már évek óta létezik. A Business Insider egy 2015-ös cikkében remekül összefoglalta, hogy fognak kinézni az elkövetkezendő napok. A Királyságban legalább 12 napig most megáll az élet: nemcsak a tőzsde, de a bankok is bezárnak bizonytalan időre, ez pedig fontban is milliárdos veszteséget okoz majd.

Mind a temetés napja, mind az azt követő koronázásé hivatalos ünnepnap lesz a szigetországban.

Előfordulhat, hogy Károly herceg megváltoztatja a nevét (Artúr, Fülöp vagy György királyra) és a nemzeti himnusz sorait is át kell írni. A veszteséget jól tükrözi az, hogy – a hosszú, hetven évig tartó uralkodás miatt – a britek nagy része nem élt olyan időben, hogy ne II. Erzsébet lett volna az uralkodó.

Bridge, azaz áthidalás

Ez a kódneve annak az intézkedéssorozatnak, ami a királynő temetését és a koronázást készíti elő. Ennek része, hogy – csúnya szóval élve feleslegessé válás miatt – a Palota személyzetének nagy részét hazaküldik, a fő tévécsatornák (elsősorban a BBC) pedig megszakítják adásukat és bejelentik a halálhírt.

A csatorna az anyakirálynő 2002-es halálhírének bejelentése után (amikor a híradós burgundi nyakkendőben olvasta fel a hírt) elrendelte, hogy

mindenkinek kötelező bent tartania egy sötét színű öltönyt és egy fekete nyakkendőt.

Minden tévéssel begyakorolják a bejelentést, így nem „élesben” lesz az első ilyenjük. Így nézett ki a húsz évvel ezelőtti bejelentés:

A vígjátékok lekerülnek a programról, helyette a királynő életét bemutató dokumentumfilmeket (ezeket már szintén bekészítették) sugároznak. A brit zászlókat félárbocra engedik, a Royal Standardet viszont nem, ugyanis Károly herceg édesanyja halála után azonnal uralkodóvá válik. Előfordulhat az is, hogy Károly herceg lemond fia javára, ami viszont alkotmányos zavart okozna, és erre egyébként is kicsi a valószínűség – hiába szeretnék nagyjából ugyanannyian Vilmost látni a trónon. Vilmos átveszi majd apja helyét, így ő lesz a walesi herceg.

Közben II. Erzsébet koporsóját előkészítik, hogy az emberek leróhassák előtte a tiszteletüket, a Parlament két házát pedig felfüggesztik a temetésig. A királynő holttesténél unokái egy rövid időre leváltják az őrséget, ezt hívják a hercegek virrasztásának.

Diána hercegnő halála után becslések szerint nagyjából egymillió virágcsokrot helyeztek a Palota elé. Ez II. Erzsébet esetében valószínűleg sokkal több lesz.

Íme egy fotó szemléltetésképpen:

A temetés valószínűleg a „legnépszerűbb” lesz szerte a világon, és nemcsak azért, mert rekordszámú vendég várható és milliárdok nézik majd a tévében, de a világ vezetői közül is rengetegen tiszteletüket teszik majd az eseményen.

Nagyjából egyéves gyász után következik a koronázás, amit a Westminsteri apátságban tartanak.

Így nézett ki II. Erzsébet koronázása:

Amint Erzsébet meghal, elkezdik nyomni az új papírpénzeket – a Károly-herceg arcával ellátott bankjegyek tervei már régóta készen vannak. Természetesen a korábbi állományt nem rögtön vonják be, hanem az évek során fokozatosan. A rendőrök új jelvényeket kapnak (a mostanin Erzsébet monogramja és uralkodási száma, azaz II-es látható), illetve frissíteni kell az útleveleket is. A Trafalgar tér is változik: a negyedik oszloptalpon valószínűleg valamilyen királynővel kapcsolatos mű kap majd helyet.

Az is lehet, hogy a monarchia országai, például Ausztrália, függetlenednek és köztársasággá alakulnak.

Arra viszont kevés az esély, hogy Nagy-Britannia azzá válik: egy idei májusi felmérés szerint a megkérdezettek 54 százaléka szerint jót tesz a monarchia az országnak, negyedük szerint se nem jó, se nem rossz és csupán 13 százalék mondta azt, hogy kifejezetten rossz.

A 10+1 napos menetrend

Tavaly szeptemberben a Politico szerzett meg dokumentumokat, melyekben soha nem látott részletességgel írtak arról, mi történik majd, ha II. Erzsébet meghal.

A királynő halálának napját D-napnak nevezték el, az ezt követő napokat D+1-nek, D+2-nek és így tovább.

A lap szerint az uralkodó halála után értesítik a miniszterelnököt, a kabinettitkárt és a legmagasabb rangú minisztereket, képviselőket.

A család bejelenti az uralkodó halálát, és tájékoztatja a világot a közelgő temetés részleteiről.

Feketébe borulnak a királyi család közösségi oldalai, ahogyan a legtöbb kormányzati oldal is.

Félárbocra helyezik a zászlókat Whitehallban.

Elsőként a miniszterelnök mond beszédet.

Tiszteletadást tartanak a Szent Pál-székesegyházban, ahol a miniszterelnök mellett más magas rangú miniszterek is részt vesznek.

Másnap a Szent Jakab-palotában tartandó ülésen hivatalosan is Károly herceget nevezik ki új uralkodónak

A D+2 napon II. Erzsébet koporsója visszatér a Buckingham-palotába: ha a királynő a balmorali rezidencián hal meg, a holttestét a királyi vonattal viszik vissza Londonba, amennyiben ez nem tud megvalósulni, repülővel szállítják át a koporsót.

A halál utáni harmadik napon Károly utazásba kezd az Egyesült Királyságon belül, hogy részvétnyilvánításokat kapjon, istentiszteleteken vegyen részt.

A temetés előtti három napban a Westminster-apátságban ravatalozzák fel II. Erzsébetet, itt róhatja majd le mindenki a tiszteletét. Valószínűleg óriási tömegek érkeznek majd emiatt Londonba.

A halál utáni tizedik napon Westminster-apátságban lesz az állami temetés, a Windsor-kastély Szent György-kápolnájában búcsúztatják a királynőt, végül VI. György király emlékkápolnájába helyezik.

Ha valaki szeretne részletesebb képet kapni arról, hogy miként teltek II. Erzsébet uralkodásának korai évei, ajánljuk a The Crown című sorozatot.