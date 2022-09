Harry Styles azzal poénkodott, hogy kiruccant Velencébe leköpni Chris Pine-t

A köpés-saga folytatódik.

A hét elején elkezdett terjedni egy videó, ami a Nincs baj, drágám című film premierjén készült a Velencei Filmfesztiválon. A felvételen egyesek azt vélték látni, hogy a férfi főszerepet alakító Harry Styles leköpi kollégáját, Chris Pine-t. Olyan sok szó esett róla, hogy Pine később a sajtósán keresztül volt kénytelen üzenni, hogy megcáfolja a szóbeszédet.

Most a másik fél is megszólalt az ügyben, Styles szerdán a New York-i koncertjén viccesen így szólt közönségéhez: