Harry hercegék az Egyesült Királyságba látogatnak, a brit kormány biztosítja védelmüket

Jól jártak az adófizetők.

Januárban még arról szóltak a hírek, hogy Harry herceg kész pert indítani a brit kormány ellen, ha azok nem biztosítanak számukra megfelelő védelmet, amikor az Egyesült Királyságba utaznak. A herceg úgy érvelt, neki már a születésétől fogva kijár egy alapvető védelem brit földön, ez pedig saját családjára is kiterjed most már. Sőt, több halálos fenyegetést is kaptak az elmúlt időszakban szélsőséges csoportoktól, például neonáciktól.

A jogi ügylet után úgy fest, megoldás született, írja a TMZ: A sussexi hercegi pár ezúttal II. Erzsébet platina jubileumát ünnepli majd együtt a királyi családdal, ide két közös gyereküket is viszik. A Metropolitan Police speciális védelmi osztaga fogja védeni Harryéket, míg a szigetországban tartózkodnak.

A család így fegyveres rendőri védelmet kap a királyi eseményeken és Frogmore-ban is, ahol megszállnak. A védelem azonban terjed ki a kisebb összejövetelekre, ha például barátokkal akarnának találkozni szórakozóhelyeken.