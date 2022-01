Harry herceg beperli a brit kormányt, ha nem adnak családjának megfelelő védelmet

Nehezményezi, hogy az Egyesült Királyságba látogatásukkor nincsenek kellő biztonságban.

Az amerikai TMZ számolt be arról, hogy Harry herceg ügyvédei egy figyelmeztető levelet küldtek a brit belügyminisztériumnak, mely szerint a herceg, a felesége és két gyerekük nem kap megfelelő védelmet a kormánytól, mikor az Egyesült Királyságba látogatnak. Annak ellenére, hogy Harry herceg visszalépett a királyi család ügyeitől, a brit közéletben még mindig fontos szerepet játszik, az Egyesült Államokban van is megfelelő testőrsége, de nem elegendő számban, hogy Angliában is védhessék utazások esetén.

Képviselői szerint, Harrynek már a születésétől fogva kijár egy alapvető védelem brit földön, ez pedig saját családjára is kiterjed most már. Sőt, több halálos fenyegetést is kaptak az elmúlt időszakban szélsőséges csoportoktól, például neonáciktól.

Harry azt is felajánlotta, hogy saját zsebből fizetné saját biztonságukat, amennyiben az Egyesült Királyságba utaznak, ám ezt feltehetően elutasította a kormány, ellenkező esetben nem fenyegetőzne perrel a herceg.