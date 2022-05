Solti Berni a Drágám, add az életed!-ben: Ebből már nem lesz válás

Solti Ádám és felesége, Solti Berni is a győzelemért versenyeznek a Drágám, add az életed! negyedik adáshetében. A páros a többi versenyzővel együtt viszonylag mély betekintést enged a házasságukba, bár a felvételeket valószínűleg még azelőtt rögzítették, hogy kitört volna a színész-énekes megcsalási botránya.

Bemutatkozó videójukban Solti Berni elmondta, hogy bár sok nehézséggel küzdöttek meg hároméves házasságuk alatt, végső soron hálás ezekért a megpróbáltatásokért, mert szerinte ezek hozták össze igazán a férjével.

– magyarázta Solti Ádám felesége, aki két évvel ezelőtt rendszeresen gondolkodott azon is, hogy talán el kellene válniuk.

Két évvel ezelőtt nekem benne volt a pakliban szinte minden nap, hogy nem biztos, hogy nekünk együtt van jövőnk, de most már ez annyira stabil, hogy egy ilyen játékot is be tudtunk vállalni. Már nem lesz válás belőle, igaz, Ádikám?