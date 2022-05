Dér Heni közzétett egy részletet az esküvői táncából

Egy profi, többszörös bajnok argentin tangós ismerősük tanította be nekik a koreográfiát.

Dér Heni a Story magazin múltheti lapszámában mesélt vajdasági esküvőjéről, amely során egy különleges tánccal is készültek a vendégeknek. Az ifjú párnak a mexikói Santiago Maciel tanította be a koreográfiát, aminek egy részletét ma az énekesnő követői is megnézhették.

A poszt szerint az argentin tangós két hónapon át oktatta az énekesnőt és a vőlegényét egészen az alapoktól.

Nyilván mi is elmondhatnánk, hogy a próbákon még összeszedettebbek voltunk, de sok tényező játszik ilyenkor közre: Gergő ingje, nem csúszós cipője, az én fájós lábam illetve az adrenalin, hogy ez az egész nap rólunk szól. A végeredmény úgy lett szép, ahogy kell, s a tánctanulásunk itt nem ér véget, mert a quimera módszere Santiagonak valóban hatékonynak bizonyult…

– zárta posztját az énekesnő.