Felkapták a videót, amiben Brendan Fraser egy rajongónak azt mondja, egész életében rosszul ejtették a nevét

Aláírást kért a színésztől, aztán beszélgetésbe elegyedtek.

Több hírportál is beszámolt arról a videóról, amelyben a színész Brendan Fraser egy rajongójával beszélget. Az eset egy hivatalos eseményen zajlott, ahol a színész is megjelent, és dedikálást lehetett tőle kérni. Az asztalához odasétált egy rajongója, aki egy Funko figurát szeretett volna aláíratni Fraserrel. Miután bemutatkozott, elpanaszolta, mennyire idegesíti, hogy folyamatosan rosszul ejtik a nevét. Erre Fraser csak annyit mond, hogy teljesen megérti, mivel az ő nevét is elrontották, egész életében. A videóhoz tartozó bejegyzésben a felhasználó leírta, hogy majdnem sírva fakadt, miután találkozott a színésszel.

Legutóbb amiatt írtunk Fraserről, amikor elmondta, mennyire elérzékenyült annak, hogy az emberek örülnek a visszatérésének, mivel Martin Scorsese legújabb filmjében láthatjuk majd.