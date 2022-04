Egy éve ilyenkor: Felhívta az éttermet, így derült ki, megcsalja a barátja

Mint mindig, most is mutatjuk, mely cikkeinket olvasták egy évvel ezelőtt.

Április közepe többnyire a koronavírus harmadik hullámáról szólt 2021-ben, de azért szép számmal akadtak más érdekes hírek is. Egy család például egész jól él ahhoz képest, hogy 22 gyerekük van, akikre eddig nagyjából több mint 400 millió forintot költöttek.

A boltban, a piacon is mindig így kapjuk a tojásokat, persze, hogy otthon is ugyanúgy tároljuk a őket. A tartóban a tompább vége van alul, míg a hegyesebb vége felül. Így tűnik természetesnek, pedig pont fordítva kellene – állítja egy amerikai farmer.

Egy szál pólót viselt egy résztvevő az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyik tudományos diákköri konferenciáján, amit online rendeztek meg tavaly áprilisban. Ez azért derülhetett ki, mert a férfi kamerája akkor is be volt kapcsolva, amikor a számítógép elé ült, így a péniszét is lehetett látni.

Futótűzként terjedt el tavaly a közösségi oldalakon egy videó, amin azt lehet látni, hogyan változott pillanatok alatt horrorfilmmé egy amerikai házaspár unalmasan induló reggele. A felvételt akkor alig egy nap alatt több mint 11 milliószor nézték meg, és biztosak vagyunk benne, hogy sokan többször is egymás után. A mindössze 46 másodperces videó ugyanis igazán elképesztő.

Már egy ideje gyanította Felicia Burzotta, hogy valami nincs rendben, és a barátja megcsalhatja. Egy nap a férfi azt mondta, hogy a haverjaival elmegy egy étterembe vacsorázni. Burzotta azonban érezte, hazudik a barátja, és hogy ezt kiderítse, az étterem telefonját kezelő nőt kicsit megvezette.