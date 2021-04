Az év videójának hőse a férj, aki megharcolt a feleségére támadt veszett hiúzzal

Az amerikai házaspár biztonsági kamerája rögzítette a jelenetet, amit megrendezni sem lehetett volna jobban.

Futótűzként terjedt el pénteken a közösségi oldalakon egy videó, amin azt lehet látni, hogyan változott pillanatok alatt horrorfilmmé egy amerikai házaspár unalmasan csendesen indult reggele. A felvételt alig egy nap alatt már több mint 11 milliószor nézték meg, és biztosak vagyunk benne, hogy sokan többször is egymás után. A mindössze 46 másodperces videó ugyanis igazán elképesztő.

A felvétel még előző hét pénteken készült, amikor az Észak-Karolina államban található Burgaw kisvárosban élő Kristi és Happy Wade reggel elindult, hogy állatorvoshoz vigyék macskájukat – írta a WECT televízió.

Olyan, mint egy tipikus békés kertvárosi reggel. A férj vidám köszön a házuk előtt kocogó szomszédnak, majd megállapítja, hogy „le kéne mosni az autót”, és készül az indulásra, amikor elszabadul a pokol.

Ahogy a feleség odaér az autóhoz, hirtelen egy „nagyon dühös macskamorgást” hallani. A következő pillanatban már halálra rémülten kezd el sikítozni. Az autó mögül ugyanis egy hiúz támadt rá.

This was a wild 46 seconds pic.twitter.com/jIHQg0G4qU — Sada (@Evi3Zamora) April 15, 2021



Férje ekkor azonnal támadásba lendült, hogy megvédje feleségét a hátára ugró ragadozótól, ami elmondása szerint neje nyakát próbálta megharapni. Elkapta a vadállatot, majd a kezében tartva hallani, ahogy azt kiáltja:

Úristen, ez egy hiúz! Ez egy hiúz!

Végül elhajítja az állatot, ami az autójuk alá menekült, miközben a férfi előkapja pisztolyát, és közli:

Lelövöm ezt a rohadékot!

Happy Wade a WECT-nek elmondta: gyerekkora óta vadászik, és teljesen biztos volt benne, hogy a hiúz veszett lehet, mert nem volt normális a viselkedése, hiszen két emberre is rátámadt. A férfi végül meg is lőtte az állatot, de csak megsebesítette, és végül a kiérkezett rendőrök ölték meg, és a boncolás meg is erősítette, hogy a hiúz valóban veszett volt.

A házaspár mindkét tagja több mint harminc injekciót kapott a veszettség ellen, az állat ugyanis mindkettőjüket megsebesítette: a nőt megkarmolta és többször megharapta, és a férfit is megharapta három alkalommal, amikor leszedte feleségéről.

A nő közölte, nagyon hálás, hogy férje ott volt, mert egészen biztos benne, hogy megmentette az életét, és a hiúztámadás sokkal rosszabb is lehetett volna, hozzátéve, hogy akár a pár házzal arrébb lakó kislányra is rátámadhatott volna.