Diana hercegné a címlapkirálynő a királyi családban

II. Erzsébet most először került a brit Vogue magazin címlapjára, méghozzá annak apropóján, hogy épp hetven éve uralkodik. A címlaphoz nem egy friss, hanem egy archív képet használtak, mi pedig kíváncsiak voltunk, mely királyi családtagok szerepeltek akár csak egyszer is az ikonikus magazin első oldalán, és ki az, aki Diana hercegné után a legtöbbször pózolt címlapon.

Kate Middleton

Kate Middleton 2016 júniusában szerepelt a Vogue magazin címlapján, aminek apropója a magazin százéves fennállása volt. A fotósorozat képei közül kettőt a Brit Nemzeti Arcképtárban is kiállítottak. A magazinnak interjút nem adott Middleton, a brit Vogue akkori főszerkesztője, Alexandra Shulman viszont arról beszélt, életének egyik nagy álma vált valóra azzal, hogy a hercegné is szerepelt a lapszámban. A címlapfotón natúr sminket kapott, a Vogue-ban megszokott méregdrága ruhák helyett pedig kifejezetten elérhető ruhadarabokat adtak rá.

Nem akart úgy öltözni, mintha egy divatbemutatóról jött volna, és nem szeretett volna tiarát vagy estélyi ruhát viselni. A fotózást az inspirálta, hogy miként öltözik a hercegné, amikor éppen nincs semmilyen hivatalos teendője

– írta a fotókhoz tartozó kísérő cikkben Shulman.

Vilmos herceg

Szintén 2016-ban vállalta el Vilmos herceg, hogy arcát adja az Attitude című, meleg tematikájú magazinhoz. Ezt azért fontos kiemelni, mert Vilmos herceg az első a királyi családban, aki interjúval együtt címlapon is szerepel egy LMBTQ+ témájú lapban. A cikkben többi között olyan témákról esik szó, mint hogyan lehet megőrizni a mentális egészséget a homofób, bifób és transzfób zaklatások esetén. Édesanyja, Diana hercegné szívügye volt a téma, ennek köszönhetően a hercegnét 1997-ben a Gay Times magazin a címlapjára tette, így emlékeztek meg róla a halála után.

Vilmos herceg 2017-ben a GQ magazinban is felbukkant, akkor anyja halálának húszéves évfordulójáról beszélt, amivel kapcsolatban elmondta, még most is csak nehezen tudja szavakba önteni, mit érez.

Meghan Markle

2019-ben a brit Vogue felkérte Meghan Markle-t, hogy vendégszerkesztőként vegyen részt az egyik lapszámban. Markle szerette volna ezt a lehetőséget arra használni, hogy azokra a nőkre irányítsa a figyelmet, akiket szerinte érdemes követni. Így történt, hogy a Vogue magazin címlapján többen is osztoztak: a lapszám fő témája azok a nők voltak, akiknek sikerült kitörniük. Olyan arcok szerepeltek a magazinban, mint a színész és aktivista Jane Fonda, a klímaaktivista Greta Thunberg vagy Új-Zéland miniszterelnöke, Jacinda Ardern.

Már az első perctől kezdve sokat beszéltünk arról, hogy ki legyen a címlapon, Meghan Markle vagy valaki más. A végén eldöntötte, hogy nem szeretne ő szerepelni, mert úgy érezte, nagyképűség lenne részéről. Helyette szerette volna, ha olyan nők köszönnének vissza a borítóról, akiket csodál és nagyra értékel

– mondta a főszerkesztő.

Harry herceg

Bátyját megelőzve 2011-ben Harry herceg már szerepelt a GQ magazin címlapján, mégpedig saját jótékonysági szervezetét reklámozta, ami a Walking With the Wounded (Séta a sebesültekkel). A magazinnak elmondta, mennyire sokat jelentett számára, hogy egy vonaton hagyhatja el Norvégiát sebesült katonákkal.

Ez a különleges utazás arra szeretné felhívni az emberek figyelmét, hogy mennyivel tartozik az ország azoknak, akiket harcolni küld, és akik megsebezve, sebesülten térnek haza fizikailag és érzelmileg egyaránt. Ezek a férfiak és nők rengeteget adtak nekünk. Észre kell vennünk az áldozatot, amit értünk hoztak, hálásnak kell lennünk és vissza kell fizetnünk nekik mindezt.

2021-ben, miután végleg függetlenedtek a királyi családtól, Harry és Meghan Markle közösen is elvállaltak egy magazinszereplést: a Time címlapján pózoltak közösen. A lap a világ száz legbefolyásosabb személyei közé választotta őket tavaly.

„Az Archewell Foundation alapítványukkal és médiaprojektjeikkel hangot adnak azoknak, akiknek nincs hangjuk. Nonprofit partnerekkel állnak össze, kockázatok árán is segítenek azoknak a közösségeknek, melyeknek szükségük van rájuk, mentálhigiénés segítséget nyújtanak fekete nőknek és lányoknak az Egyesült Államokban, és India, valamint a Karib-szigetek természeti katasztrófa sújtotta áldozatait látják el élelemmel” – írja róluk a Time magazin.

Eugénia brit királyi hercegnő

2008-ban ünnepelte 18. születésnapját Eugénia hercegnő, András herceg és Sára hercegné második gyereke, II. Erzsébet unokája. Nagykorúsága apropóján a Tatler életmód magazin címlapján szerepelt, melyhez interjú is tartozott. A beszélgetésben elmesélte, hogy volt egy komolyabb műtétje a gerincével, de az is kiderült, hogy imádja a Big Brother című, hazánkban is futott valóságshow-t. Eugénia hercegnő azt is elárulta, hogy nővérével, Beatrixszal és anyjával csak „tripodként” hivatkoznak a triójukra.

Diana hercegné

Diana hercegné négy Vogue-címlappal is büszkélkedhet (ezzel rekorder a családban), mellette pedig olyan magazinok borítóján szerepelt, mint a Harper’s Bazaar vagy a Vanity Fair. Először 1981-ben láthattuk a Vogue borítóján Károly herceggel tartandó esküvője előtt. Tíz évvel később, szakításuk után már rövidre vágott hajjal, megújulva köszönt vissza a címlapról.

Anna hercegnő

II. Erzsébet második gyereke és egyetlen lánya, Anna hercegnő az első a királyi családból, akit címlapon láthattak a Vogue olvasói. Az első fotósorozat a 21. születésnapján készült 1971-ben, majd két évvel később ismét felkérték, hogy pózoljon a magazin borítóján, miután bejelentette eljegyzését. Volt egy harmadik címlapja is szintén a hetvenes években. Anna hercegnőt a legkeményebben dolgozó királyi családtagnak tartják, ő jelenik meg a legtöbb hivatalos eseményen. 2020-ban, 70. születésnapja alkalmából Anna hercegnő életéről dokumentumfilm készült, melyben először ő maga is beszél az életéről.

Károly herceg

Károly herceg önéletrajzába is beleírhatja a szerkesztői készségeket, hiszen 2018 novemberében vendégszerkesztője volt a Country Life című magazinnak, amely kifejezetten a hetvenedik születésnapja okán kérte fel a feladatra. A lapszámban olyan témákra fektette a hangsúlyt, mint a természet szeretete, amely hozzá is közel áll, de a lapban interjúk is megjelentek például Judi Dench-csel vagy feleségével, Kamilla hercegnével.

Ha nem brit vagy, lazábbak a szabályok

Miklós dán herceg

A brit királyi családban meglehetősen szigorúan veszik a nyilvános megjelenést, nem szabad minden felkérést elvállalni. Velük ellentétben például Miklós dán herceg szívesen vonul modellként divatbemutatón. 2018-ban, a londoni divathéten a Burberry show-ján sétált végig tizennyolc évesen a kifutón, mindössze néhány nappal nagyapja, Henrik herceg temetése után. A divatbemutatón olyan szupermodellek vettek részt, mint Naomi Campbell, Kate Moss vagy Cara Delevingne. A Dior 2020-as férfikollekcióját is viselte a márka kifutóján.

Lady Amelia Windsor

A brit királyi család távolabbi rokoni ágához tartozik Lady Amelia Windsor is, akinek ennek okán már nem kell olyan szigorú szabályokat követnie, mint egykor Meghan Markle-nek vagy Diana hercegné fiainak. Éppen emiatt mondott igent 2017-ben egy Dolce & Gabbana reklámra, melynek a kampányarcaként pózolt a szezonban. A fotókon egy olasz piacon látható, miközben egy piros, virágokkal feldíszített ruhában pózol. Lady Amelia modellként tevékenykedik, még szerződése is van egy modellügynökséggel. A Dolce & Gabbana mellett előszeretettel reklámoz különböző divatmárkákat, például Penelope Chilvers tervező saját neve alatt futó márkáját.

A kifutó sem ismeretlen terep Lady Amelia számára: két alkalommal is tervezői ruhában vonult ki, egyszer a Dolce & Gabbana kedvéért, 2017-ben.

Pauline Ducruet

A monacói hercegné, Grace Kelly is felbukkant egy-egy divatmagazin címlapján, ám színészi karrierje miatt, így ez nem releváns a cikk szempontjából. Unokája már sokkal inkább, ugyanis Pauline Ducruet is reklámarcként szerepelt például a Lancaster bőrápolási márka kampányaiban. Hozzá hasonlóan Charlène monacói hercegné is szereti a divatot, ő például 2015-ben adott otthont a Louis Vuitton bemutatójának, méghozzá a monacói királyi palotában.

Maria Olympia

A görög hercegnő, Maria-Olympia Lady Ameliához hasonlóan szintén otthonosan mozog a divat világában. Szerepelt a Dolce & Gabbana kampányában, valamint a divatház kifutóján is vonult 2017-ben. Egy évvel korábban pedig a Michael Kors The Walk című kampányának arca volt.

Cikkünk végén pedig mutatjuk II. Erzsébet első Vogue-címlapfotóját.